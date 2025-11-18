Mašek (ANO): Prezident nejenže ohýbá Ústavu, on ji přímo láme

18.11.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k požadavkům prezidenta vůči Andreji Babišovi

A ano, má pravdu kolega Juchelka. Tohle už fakt přestává být normální debata. Je to na hraně, a současná vláda si do toho ještě dovolí svolávat mimořádné schůze, jako by nic. To si snad dělají srandu!

Prezident Pavel mezitím připouští, že by do křesla premiéra klidně jmenoval kohokoliv jiného než Babiše. A ještě dodá, že by vítěz voleb měl nabídnout jiného kandidáta, aby prý „nebyl ve střetu zájmů“. To je výsměch?

A největší paradox? Když Petr Pavel nastupoval do funkce, hrdě prohlašoval, že nebude ohýbat Ústavu, nebude tak „extenzivní“ jako jeho předchůdce. Že by problém s pamětí? Teď to napíná jak staré trenky na vodě, ještě víc než Zeman. Fakt neuvěřitelné.

MUDr. Jiří Mašek

Andrej Babiš je jediným kandidátem na premiéra. Vyhráli jsme volby. Lidi nám dali mandát, aby Babiš vládl. Tohle není otázka rozdílného vkusu, sympatií nebo prezidentského rozmaru. Tohle je výsledek demokratických voleb.

A teď poslouchejte ten vrchol absurdity: Ke jmenování Babiše prý existuje překážka. Jaká překážka? Ten slavný „střet zájmů“ je úplně umělý problém. A hlavně - podle zákona vzniká až po jmenování. Podle Lex Babiš má člen vlády 30 dnů na to, aby to vyřešil - převedení firem, médií, cokoli. Takže teď, v tuto chvíli, před jmenováním, nemá Babiš žádný střet, a prezident to dobře ví.

Jestli prezident tvrdí opak, pak ať je férový: ANO má jednoho kandidáta. On prostě Babiše nechce. Tak ať navrhne třeba Fialu. A když ten nezíská důvěru, tak třeba Jurečku. Proč? Protože Ústava je jednoduchá: prezident má dva pokusy.

Dva. Ne pět, ne sedm, ne „já si počkám, až vás zlomím“. Dva. Když ani jeden nezíská důvěru, třetí pokus jde předsedovi Sněmovny. A prezident musí, opakuji musí, jeho návrh přijmout. On to prezident ví a vědí to i jeho „poradci“. Takže co vlastně dělá Petr Pavel? Přesně to, co nemá. Vyvolává ústavní krizi, kterou nakonec stejně projede. A ještě se tváří jako zachránce demokracie.

Tohle je ten samý Petr Pavel, který byl ještě v dospělém věku rád za příjezd tanků Varšavské smlouvy v roce 1968. A dneska nám bude kázat o demokratické legitimitě? To je fakt na hlavu. Takže ano, je to volání po zdravém rozumu.

Pezident nemá vymýšlet nové ústavní pravomoci, nemá si hrát na krále a rozhodovat podle osobních sympatií. Má jmenovat vítěze voleb. Tečka. A pokud to neudělá, pak nejen že ohýbá Ústavu, on ji přímo láme! A to se mu nakonec vrátí jako bumerang!

