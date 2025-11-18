Daniel Kroupa burcuje SPOLU: Slučte se do jedné strany

18.11.2025 18:39 | Monitoring

Andrej Babiš (ANO) může mít v úmyslu obejít zákon, proto dosud nezveřejnil, jak hodlá naložit se svým střetem zájmů. Tento názor vyslovil filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. V opačném případě mu totiž prý nedává smysl, proč Babiš dosud nezveřejnil, jak střet zájmů vyřeší. Expolitik také dosluhující vládní garnituře poradil, aby se sloučila do jedné strany.

Daniel Kroupa burcuje SPOLU: Slučte se do jedné strany
Foto: archiv
Popisek: Chartista Daniel Kroupa

Jak předseda hnutí ANO Andrej Babiš, aspirující na post premiéra, naloží se svým střetem zájmů, bylo tématem pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus. Vystoupil v něm filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. Rozhovor vedla Barbora Tachecí.

„Babiš má pravdu, když říká, že střet zájmů není zákonnou překážkou pro jmenování premiérem,“ připustila moderátorka.

„Zamlouvalo by se mi, kdyby prezident panu Babišovi řekl: ‚De iure máte pravdu a vyřešte to do třiceti dnů po jmenování, ale de facto je lépe, když to do těch třiceti dnů vyřešíte, a pak vás budu jmenovat. Jmenování premiéra je regulováno ústavou. Ta prezidentovi dává určitý stupeň volnosti, takže nemusí jmenovat hned. Tady v tomto případě by se nejednalo o žádné dramatické zdržení, protože během té doby může pan Babiš vládu sestavit a pak přijít s hotovou věcí,“ dodává Kroupa.

Nerozumí prý důvodům, proč Andrej Babiš řešení nezveřejňuje. „Buď má v úmyslu nějakým způsobem obejít zákon o střetu zájmů, anebo ho chce naplnit, ale pak to nedává žádný smysl,“ soudí Kroupa.

Ať se sloučí a předloží voňavější program

Zamyslel se také nad budoucností současné vládní koalice, které by doporučoval obnovu osobností v čele stran a změnu politického programu.

„Představoval bych si, že strany končící vlády vytvoří nikoliv pouhou koalici, jako bylo SPOLU, ale udělají slučovací sjezd a vytvoří nový silný subjekt s novým vedením a s voňavějším politickým programem,“ doporučuje filozof.

Samostatně už podle něj strany volby nevyhrají. „Některé mají dojem, že získají více mandátů v komunálních volbách, když půjdou samostatně. Dohadovat se budou v senátních volbách, ale bojím se, že tentokrát to bude obtížnější. Když se to doma upeče, tak se dá na veřejnosti vystupovat daleko jednotněji, než když se přes média řeší spory jednotlivých politických stran,“ zdůrazňuje expolitik.

Bodem zlomu současné vládní koalice byl podle něj krach digitalizace stavebního řízení. Definitivní porážku pak způsobila lepší předvolební kampaň vítězných stran.

„Tato vláda neztratila voliče. Když se podíváte na výsledky posledních voleb, tak získala zhruba totéž, co v předchozích volbách. Ale vítězným stranám se podařilo aktivizovat voliče nové. Je to takový běh po praskajícím ledě. Když se zastavíte, jdete do vody. A to se stalo této vládní koalici,“ doplňuje Kroupa.

Okamura rozvinul rétoriku sládkovců

Neúspěch liberálních stran považuje za součást demokratického volebního procesu. Výsledek je pro každý subjekt zpětnou vazbou, jak jsou voliči spokojení a na čem je potřeba zapracovat. Špatnou zprávou ale podle něj je přítomnost extremistických hnutí ve vládě.

Tomio Okamura

  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
„Po sametové revoluci jsme dovolili kandidovat komunistické straně, vynořili se tam sládkovci, jejichž rétoriku dokázal rozvinout Tomio Okamura (SPD) a někteří další. Už jsme si na to zvykli, ale není to dobrý zvyk. Je to neštěstí, když se na vrchol celostátní politiky dostanou lidé, kteří jsou i z perspektivy soudního rozhodnutí vnímáni jako strana fašismu podobná,“ dodává Kroupa.

PhDr. Miroslav Sládek

Státníci jako Okamura podle něj snižují důvěru občanů ve veřejné instituce. „Legitimizují vzorce chování, které nejsou v demokratické společnosti žádoucí. Oslabují vzájemný respekt a toleranci, a naopak mohou vybízet k dehonestaci odlišně smýšlejících či vypadajících jedinců. Jediné řešení je pracovat na tom, aby byli v příštích volbách tito lidé nuceni odejít. Jiné demokratické řešení není,“ uzavírá Kroupa.

Babiš , Kroupa , Okamura , střet zájmů , sloučení , SPD , ANO , liberální strany

autor: Naďa Borská

