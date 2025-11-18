Daniel Kroupa burcuje SPOLU: Slučte se do jedné strany

Jak předseda hnutí ANO Andrej Babiš, aspirující na post premiéra, naloží se svým střetem zájmů, bylo tématem pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus. Vystoupil v něm filozof a bývalý politik Daniel Kroupa. Rozhovor vedla Barbora Tachecí.
„Babiš má pravdu, když říká, že střet zájmů není zákonnou překážkou pro jmenování premiérem,“ připustila moderátorka.
„Zamlouvalo by se mi, kdyby prezident panu Babišovi řekl: ‚De iure máte pravdu a vyřešte to do třiceti dnů po jmenování, ale de facto je lépe, když to do těch třiceti dnů vyřešíte, a pak vás budu jmenovat. Jmenování premiéra je regulováno ústavou. Ta prezidentovi dává určitý stupeň volnosti, takže nemusí jmenovat hned. Tady v tomto případě by se nejednalo o žádné dramatické zdržení, protože během té doby může pan Babiš vládu sestavit a pak přijít s hotovou věcí,“ dodává Kroupa.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Ať se sloučí a předloží voňavější program
Zamyslel se také nad budoucností současné vládní koalice, které by doporučoval obnovu osobností v čele stran a změnu politického programu.
„Představoval bych si, že strany končící vlády vytvoří nikoliv pouhou koalici, jako bylo SPOLU, ale udělají slučovací sjezd a vytvoří nový silný subjekt s novým vedením a s voňavějším politickým programem,“ doporučuje filozof.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Bodem zlomu současné vládní koalice byl podle něj krach digitalizace stavebního řízení. Definitivní porážku pak způsobila lepší předvolební kampaň vítězných stran.
„Tato vláda neztratila voliče. Když se podíváte na výsledky posledních voleb, tak získala zhruba totéž, co v předchozích volbách. Ale vítězným stranám se podařilo aktivizovat voliče nové. Je to takový běh po praskajícím ledě. Když se zastavíte, jdete do vody. A to se stalo této vládní koalici,“ doplňuje Kroupa.
Okamura rozvinul rétoriku sládkovců
Neúspěch liberálních stran považuje za součást demokratického volebního procesu. Výsledek je pro každý subjekt zpětnou vazbou, jak jsou voliči spokojení a na čem je potřeba zapracovat. Špatnou zprávou ale podle něj je přítomnost extremistických hnutí ve vládě.
Tomio Okamura
„Po sametové revoluci jsme dovolili kandidovat komunistické straně, vynořili se tam sládkovci, jejichž rétoriku dokázal rozvinout Tomio Okamura (SPD) a někteří další. Už jsme si na to zvykli, ale není to dobrý zvyk. Je to neštěstí, když se na vrchol celostátní politiky dostanou lidé, kteří jsou i z perspektivy soudního rozhodnutí vnímáni jako strana fašismu podobná,“ dodává Kroupa.
PhDr. Miroslav Sládek
Státníci jako Okamura podle něj snižují důvěru občanů ve veřejné instituce. „Legitimizují vzorce chování, které nejsou v demokratické společnosti žádoucí. Oslabují vzájemný respekt a toleranci, a naopak mohou vybízet k dehonestaci odlišně smýšlejících či vypadajících jedinců. Jediné řešení je pracovat na tom, aby byli v příštích volbách tito lidé nuceni odejít. Jiné demokratické řešení není,“ uzavírá Kroupa.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská