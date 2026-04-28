Fiala (ODS): Všechno to byly lži. Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa

28.04.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úrovni naší země ve srovnání se světem.

Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

ANO, SPD a Motoristé líčili před volbami Česko jako spálenou zemi, kde se skoro nedá žít, lidé nemají kvůli Ukrajincům práci, večer se z obav z gangů migrantů z Afriky nedá jít do centra měst, lidé umírají kvůli nekvalitní zdravotní péči, děti mají špatné vzdělání a rodiče na to nemají, firmy krachují, živnostníci končí a jsou odkázáni na podporu atd.

Všechno to byly lži.

Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, máme školství a zdravotnictví na špičkové úrovni, Česko prosperuje a je to skvělé místo k životu. Nenechme si ho ukrást a zničit těmi, kteří se snaží lidi zmást a vyvolat v nich strach, nenávist a závist.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Financování veřejnoprávních médií

Tvrdíte, že když bude financování veřejnoprávních médií z rozpočtu, bude dobrovolné. Jak jako? Jak se lidi budou moc rozhodnout, zda jejich peníze z rozpočtu mají jít na jejich financování? A kdo bude určovat tu kvalitu, o které se zmiňujete, a za níž máme platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

