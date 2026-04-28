Fiala (ODS): Všechno to byly lži. Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa

ANO, SPD a Motoristé líčili před volbami Česko jako spálenou zemi, kde se skoro nedá žít, lidé nemají kvůli Ukrajincům práci, večer se z obav z gangů migrantů z Afriky nedá jít do centra měst, lidé umírají kvůli nekvalitní zdravotní péči, děti mají špatné vzdělání a rodiče na to nemají, firmy krachují, živnostníci končí a jsou odkázáni na podporu atd.
Všechno to byly lži.
Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa, máme školství a zdravotnictví na špičkové úrovni, Česko prosperuje a je to skvělé místo k životu. Nenechme si ho ukrást a zničit těmi, kteří se snaží lidi zmást a vyvolat v nich strach, nenávist a závist.
