Fiala (SPD): Nikdy nebudeme hlasovat pro Green Deal

My nemáme nic proti jaderné energetice, naopak, podporujeme jádro. Já jsem byl v minulém volebním období i členem vládního výboru pro jadernou energetiku a vím, jak je výstavba nových jaderných zdrojů pro Českou republiku v budoucnu důležitá a v podstatě bez výstavby jádra neexistuje alternativa pro dekarbonizaci české energetiky, protože nejsme zemí, která by byla schopná postavit tolik obnovitelných zdrojů, abychom to jádro mohli něčím nahradit.

Dokonce jsme na tom v SPD tak, že nejenom že hájíme stavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, ale říkáme, abychom co nejdříve zahájili stavbu i dalších bloků v Temelíně, protože ani Dukovany nám nebudou stačit. Dukovany jenom vymění staré jaderné zdroje za nové. To znamená, nezvýší se kapacita, je potřeba stavět jádro. A abychom vyčistili tu cestu k tomu jádru, tak je potřeba, aby Evropská unie uznala jadernou energetiku jako čistý bezemisní zdroj. Takže potud samozřejmě s tím, co je napsáno tady v tom návrhu usnesení, souhlasíme.

Ano, my všichni bychom teď měli utíkat a snažit se snížit ceny energií do budoucna, aby se lidé v České republice nedostávali do finančních energetických problémů. Ale hned první věta, hned první dva řádky, tohoto návrhu usnesení nám právě zabránily pro toto usnesení hlasovat. Ty první dva řádky zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Česká republika se přihlásila ke klimatickým závazkům obsaženým v Pařížské dohodě i v Zelené dohodě pro Evropu."

To znamená, přihlásili jsme se - nebo ten, kdo pro toto bude hlasovat - se přihlásí k takzvanému Green Dealu. Což znamená, že budeme utíkat pro to, abychom co nejdřív zachránili české občany od toho, aby se jim zvyšovaly ceny energií, ale předtím, než začneme běžet, tak se de facto tady tímto střelíme do kolena. Takže stejně nikam nedoběhneme.

Hnutí SPD prostě nikdy nepodpoří Green Deal a myslím si, že to v budoucnu bude věc, kterou bude odsuzovat celá Evropa a celý svět. Protože pokud to vezmu jenom na Českou republiku, milion lidí v České republice je v příjmové chudobě. To je 20 % ekonomicky aktivních. Tak, jak o tom mluvil pan ministr v demisi Havlíček, zvýšení cen například elektřiny - vy jste, pane ministře, mluvil o tom, že by se měla zvýšit až o 70 %, i bez DPH, které se možná budeme, alespoň dvě strany v Poslanecké sněmovně, zítra snažit zrušit tak, abychom těm lidem pomohli - dostane stovky tisíc lidí do dluhových pastí. Budou mít problémy, prostě se dostanou do finančních, ekonomických, problémů. A to jenom z důvodu rudozelené koncepce několika ideologicky pomatených lidí.

To znamená, že - znovu opakuji - hnutí SPD nikdy nebude hlasovat pro Green Deal, které přivádí české občany do problémů, ani se nepřihlásíme ke klimatickým závazkům obsažených v Pařížské dohodě. Takže doufám, že jsem vysvětlil jasně, že považujeme jadernou energetiku za jedinou alternativu pro nás do budoucna, pro české občany. Ale rozhodně nesouhlasíme s tím, že bychom se hned v prvním řádku přihlásili k tomu, že souhlasíme s koncepcí Green Dealu a s klimatickými závazky z Pařížské dohody. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců hnutí SPD.)

