Fiala (SPD): Prezident očividně nezná ekonomická fakta

Prezident Petr Pavel opět navrhl přijetí eura. Očividně nezná ekonomická fakta. Další ekonomická data totiž dokazují, že euro je nevýhodná měna. Od přijetí eura totiž čisté výdělky Slováků zaostávají za těmi českými stále propastněji, ukazují data Eurostatu. Předtím přitom byly srovnatelné. Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. SPD nechce přijmout euro nikdy, protože bychom se vzdali svrchovanosti v ekonomice. Prosazujeme referendum.

„Od té doby, co Slováci roku 2005 vstupem do ERM II zahájili cestu k přijetí eura, které se pak událo roku 2009, zaostávají jejich čisté výdělky za těmi českými stále výrazněji jak v, tak v paritě kupní síly měny, zohledňující rozdílnost cenových hladin. Přitom přes vstupem do ERM II a zahájením cesty k přijetí eura byly slovenské výdělky srovnatelné s těmi českými, ne-li vyšší. Slovenská zkušenost tedy rozhodně nepotvrzuje, že by Češi měli výdělkově dohánět Němce či Rakušany snáze, budou-li platit eurem,“ upozornil ekonom Kovanda.

Osmdesát procent českých občanů podle agentury STEM nechce přijmout euro, zatímco pro jeho přijetí je jen 20 procent občanů. Hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy a chce, aby se občané o euru mohli vyjádřit v referendu. K argumentům Lukáše Kovandy bych ještě dodal, že přijetím eura bychom přišli o ekonomickou suverenitu. Euro je nástrojem pro vznik evropského superstátu. Měnová unie je nástrojem pro vznik fiskální unie a jednoho obrovského rozpočtu EU, unie daňové a nakonec pro vznik jednoho státu. Navíc euro není vůbec úspěšný ekonomický projekt. Také odmítáme podílet se na placení dluhů států eurozóny, které jsou zadluženy až na půdu.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky