Fiala (SPD): Víme, jak zlepšit životní úroveň lidí

16.10.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k životní úrovni v ČR.

Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Skoro polovina českých rodin by bez části příjmu kvůli nemoci či úrazu nevydržela déle než dva měsíce. SPD ví, jak zlepšit životní úroveň lidí. Bezmála každá druhá česká rodina zažila v posledních 10 letech vážnou nemoc, úmrtí blízkého či ztrátu zaměstnání. Lidé nejsou vždy na takové situace připravení. Až 45 % těchto domácností by bez části pravidelného příjmu kvůli nemoci nebo úrazu dokázalo bez pomoci finančně fungovat maximálně dva měsíce. Vyplývá to z průzkumu KB Pojišťovny mezi tisícovkou rodin s vyživovanými dětmi, o které informoval server rodinnefinance. V České republice byl bohužel během Fialovy vlády zaznamenán největší propad reálných mezd ze všech vyspělých zemí OECD.

Pravidelné měsíční výdaje za bydlení, energie, jídlo, pojištění nebo dopravu zůstávají u téměř 80 % rodin do 30 tisíc korun. Většinou se na nich partneři podílejí společně – 64 % je hradí buď rovným dílem, nebo podle výše příjmu, zatímco ve 27 % domácností je platí jen jeden z nich.

Za zbytné položky, jako je kouření, alkohol, sázky, návštěvy restaurací nebo kina, utratí 22 % rodin do 1 000 korun měsíčně, 36 % do 3 000 korun a dalších 22 % maximálně 5 000 korun.

Základním krokem pro zlepšení životní úrovně lidí je podle SPD zajistit levné energie, protože energie zdražují všechny výrobky. Dále je potřeba zastavit zadlužování, protože to přispívá k růstu inflace. Tlakem na nadnárodní korporace je také potřeba podpořit růst mezd. A snížením cen energií, nízkými daněmi a omezením byrokratických regulací je potřeba nastartovat ekonomický růst, který přinese i větší prosperitu a růst mezd.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
autor: PV

