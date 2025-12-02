Štefek (KSČM): Středočeský kraj jede po kostrbatých a vyjetých kolejích…

04.12.2025

Postřehy ze Zastupitelstva Středočeského kraje 1. prosince 2025.

Foto: KSČM
Popisek: Zdeněk Štefek, KSČM

Zdražování jízdného ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji až o 30% jsme se pokusili zabránit nejen jako zastupitelé, ale i petičními akcemi – úspěšná petice se projednávala na zastupitelstvu 1. prosince. Přestože zazněly argumenty o dopadu zdražování na peněženky řady skupin obyvatel kraje, přestože byla použita data, jak zdražení zvýší individuální automobilovou dopravu, způsobí větší dopravní zácpy na radiálních směrech do Prahy i v obcích, poškodí životní prostředí a nepřinese ani očekávané vyšší výnosy, koalice STAN a SPOLU návrh Stačilo! nezdražovat veřejnou dopravu svou většinou jednoho ohlasu odmítla a zdražení tak od 1. ledna 2026 platit bude.

Podařilo se nám prosadit do programu bod o dopadech očekávaného demografického vývoje na oblast dopravy, zdravotnictví, školství, sociálních věcí. V kraji vzroste do roku 2050 počet obyvatel při střední variantě o více než 200 tisíc na 1,7 milionu a populace zestárne, takže seniorů nad 65 let bude přes 400 tisíc. Budeme potřebovat navýšit místa v domovech seniorů v kraji o 11- 14 tisíc a to se nebavím o jiných sociálních službách; lůžka v nemocnicích o 1-3 tisíce. Koalice STAN a SPOLU však systémové řešení, tedy zpracovat komplexní analýzu dopadů do všech oblastí a začít situaci řešit odmítla, prý si to řeší každý radní nějak sám…

Ten přístup se projevil ostatně i při projednávání rozpočtu. Tam na zmíněné aktuální výzvy pamatováno není. Ostatně - rozpočet nealokuje větší prostředky ani na podporu potřebné bytové výstavby ani na podporu primární zdravotní péče v kraji. Že v něm nejsou prostředky ani na pomoc skupinám obyvatel, které nejvíce postihne zdražování dopravy, o tom asi mluvit nemusím. Na druhou stranu obsahuje i množství individuálních dotací včetně podpory politických neziskovek typu Post Bellum. Přes odpor opozice ale rozpočet prošel.

Na zastupitelstvu si koalice STAN a SPOLU naopak prosadila další individuální dotaci - 5,5 milionu Kč pro organizaci Team 4 Ukraine. Zlatý záchod z toho asi nebude, ale kdo ví, kde to skončí… Návrh Stačilo! poskytovat místo toho dar na humanitární účely v místech postižených konflikty Českému červenému kříži, ale podpořen nebyl.

Kraj tak jede konzervativně dál, ve vyjetých kolejích. Do světlé budoucnosti ho ale tyto koleje nedovedou…

Ing. Zdeněk Štefek

  • KSČM
  • zastupitel Středočeského kraje za Stačilo!
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Ing. Zdeněk Štefek

Volby

Napadlo vás, že lidí koukají víc do budoucnosti než minulosti? A divíte se? Kdybyste si vedli líp a vedlo se i líp většině lidí, což za vaší vlády nenastalo, nemyslíte, že byste byli u vlády zas?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Postřehy ze Zastupitelstva Středočeského kraje 1. prosince 2025.