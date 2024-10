Fiala (SPD): Vznik a přijetí eura žádné zlepšení ekonomiky nepřineslo

Evropská unie způsobuje od doby přijetí eura obrovské zaostávání. Běžný Čech dle výpočtu agentury Blomberg platí ze své kapsy 20 000 korun měsíčně za nezvládnutí projektu Evropské unie a za stále se prohlubující zaostávání EU za USA, které trvá už 25 let, zhruba od doby vzniku eura. Upozornily na to ParlamentníListy a ekonom Lukáš Kovanda. SPD podporuje spolupráci a volné obchodování suverénních evropských států bez diktátu, buzerace a byrokratických nesmyslů Bruselu. Vidíme, že současná EU nepomáhá, ale škodí, proto je správné vyhlásit referendum o vystoupení z EU, aby občané mohli rozhodnout. Vznik a přijetí eura žádné zlepšení ekonomiky nepřineslo – naopak. V EU byla řada plánů, kdy měla unie "dohnat a předehnat" USA, ale vše je nakonec ještě horší kvůli tuhé regulaci a centralizaci.

Podle agentury už takřka vypršel čas, aby Evropa mohla obhájit své místo ve stále nesmlouvavějším světě, který jí utíká. EU ztrácí na USA nepřetržitě od vzniku eura, konstatuje Bloomberg.

Pokud by k tomuto zaostávání nedocházelo, plyne z výpočtu agentury, že průměrná mzda v Česku by letos činila přes 70 tisíc korun, namísto nynějších 46 tisíc.

„Průměrně vydělávající Čech tak na oltář nezvládnutého projektu EU obětuje ze své kapsy ročně zhruba 300 tisíc korun hrubého, tedy nějakých 220 tisíc čistého. Za nezvládnutí projektu EU tak běžný Čech platí měsíčně takřka 20 tisíc korun. Tato částka přitom rok od roku narůstá, jak se prohlubuje zaostávání EU za USA a v mnoha ohledech třeba i za Čínou,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Bloomberg postupně stále se prohlubující zaostávání EU dokládá příkladem amerických technologických gigantů typu Applu. Zatímco dříve pro ně ještě byl trh EU natolik významný, že se pustili do boje s tuhými bruselskými regulacemi, jen aby přístup na něj získali, v případě svých nových AI produktů a vychytávek, například pro mobily, už na to rezignovali.

„To je mimořádně varovné. Připomíná to situaci před rokem 1989, kdy to tehdy technologicky nejpokročilejší zboží, třeba videorekordéry nebo první počítače Apple Macintosh, bylo také k mání jen za hranicemi zemí socialistického tábora, za hranicemi RVHP. Nyní tedy akorát EU střídá RVHP. Jednoho by v 90. letech či ještě počátkem milénia ani ve snu nenapadlo, že se dočká příznaků návratu do éry RVHP. Do éry pašování videopřehrávačů ze Západního Německa. Do éry, kdy se tam, ´za tou zdí´, měli lidé neskonale lépe a žili mnohem bohatší život. Doslovně i přeneseně,“ říká Kovanda.

Profesor na Svobodné univerzitě v Bruselu a vedoucí pracovník think tanku Bruegel Guntram Wolff podotkl, že klíčovou složkou pro to být geopolitickou velmocí je ekonomická síla, což je právě oblast, kde Evropská unie upadá. „Růst produktivity je prostě katastrofa. Evropa je stále bohatá, ale tyto rozdíly za 20 let mají obrovské důsledky,“ zmínil.

Úpadek Evropy začal už s příchodem eura. „Relativní úpadek EU je za čtvrt století od vzniku měnové unie nepřetržitý,“ upozorňuje analýza agentury Bloomberg Economics ukazující, že kdyby ekonomika unie držela krok s USA, byla by přibližně o 3 biliony eur větší – což by stačilo na zvýšení příjmu průměrného pracovníka přibližně o 13 000 eur ročně, tedy až o 329 tisíc korun. Upozornění na stav EU však podle agentury z velké části „zapadlo“ a o možných řešeních se již příliš nehovoří.

Blížící se úpadek má být patrný například z toho, že největší německá automobilka Volkswagen poprvé v historii hovoří o zavírání továren přímo v sousední zemi a z Evropské unie ustupují kvůli regulacím v oblasti umělé inteligence také američtí technologičtí giganti.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky