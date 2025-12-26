Fiala (SPD): Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do 3 let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a „rodičovským režimem“.
Obnovíme přídavky na děti podle aktuální situace rodin. Obnovíme školkovné a slevu na dani pro pečujícího rodiče.
Rodinám s nízkými příjmy zajistíme zlevněné stravné pro děti v mateřských a základních školách. Prostřednictvím zřizovatelů finančně podpoříme kroužky, družiny a volnočasové aktivity dětí během školního roku i o prázdninách tak, aby se jich mohly zúčastnit i děti z nízkopříjmových rodin.
Podpoříme rodinné vstupné u kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení a akcí jako možnou podmínku poskytnutí dotací a grantů. Při přípravě demografických opatření budeme upřednostňovat manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí.
Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu. Zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě.
