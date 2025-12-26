Fiala (SPD): Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rodinné politice.

Fiala (SPD): Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč
Foto: Screen ČT24
Popisek: Radim Fiala odpovífá Václavu Moravcovi

Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do 3 let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a „rodičovským režimem“.

Obnovíme přídavky na děti podle aktuální situace rodin. Obnovíme školkovné a slevu na dani pro pečujícího rodiče.

Rodinám s nízkými příjmy zajistíme zlevněné stravné pro děti v mateřských a základních školách. Prostřednictvím zřizovatelů finančně podpoříme kroužky, družiny a volnočasové aktivity dětí během školního roku i o prázdninách tak, aby se jich mohly zúčastnit i děti z nízkopříjmových rodin.

Podpoříme rodinné vstupné u kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení a akcí jako možnou podmínku poskytnutí dotací a grantů. Při přípravě demografických opatření budeme upřednostňovat manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí.

Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu. Zavedeme citelnou daňovou slevu za 4. a další dítě. 

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
