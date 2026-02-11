Senátor Linhart: Sociálně klimatický fond je nedostatečný

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové,
pan ministr v tom úvodním vystoupení tady opakovaně se vrátil k tomu, že teď ty věci projednáváme z nějakého pohledu, ale před 3, 4 lety jsme vlastně všichni k tomu přihlíželi, a něco v tom smyslu. Do jisté míry měl pravdu.
Ale já bych chtěl upozornit na jednu věc, a chtěl bych říct, a jsem velice rád, že to tady mohu dneska říct, že Senát je v této věci konzistentní. My jsme tuto problematiku, tehdy to byl ten balíček 13 dokumentů Fit for 55, projednávali docela podrobně, bylo to v listopadu 2021. Z těch 13 dokumentů – ke čtyřem z nich jsme udělali to, co je naší jedinou možností. My jsme k tomu přijali tehdy dokonce kritická stanoviska, říká se tomu v té nejtvrdší podobě odůvodněné stanovisko. Ke čtyřem dokumentům jsme to takto učinili a k tomu jednomu, to byl sociálně klimatický fond, jsme přijali poměrně kritické usnesení.
Všechny čtyři dokumenty, které my jsme tehdy kritizovali, a přijali jsme k tomu to odůvodněné stanovisko, tak se postupně ukazuje, že Senát v tom měl pravdu. Byly to právě ETS2 které se přehodnocují nejenom na úrovni České republiky, a vlastně v celé Evropské unii, byl to zákaz spalovacích motorů, bylo to zdaňování energií a energetická účinnost. To všechno my jsme v listopadu 2021 tady říkali. Předcházela tomu i docela velká opakovaná cesta Senátu, v čele tehdy z předsedou Senátu, na úrovni několika předsedů výborů, předsedů klubů, kde jsme byli v pobaltských republikách, byli jsme v Bruselu, kde jsme se tomu věnovali poměrně podrobně, a z toho potom i vyplynulo to stanovisko, tak, jak jsem tady o něm mluvil, k těm čtyřem dokumentům.
Já jsem sám si vzal sociálně klimatický fond, ne, že by to bylo tak populární jako třeba zákaz spalovacích motorů, ale především z jednoho hlediska, a to proto, že my můžeme mít spoustu pěkných nápadů a vymýšlet kdeco, ale nakonec zásadní je, aby to unesli lidé, aby to bylo přijatelné pro obyvatele nejenom České republiky, a protože Evropská unie si uvědomovala, že ten dopad především emisních povolenek ETS2 může být obzvlášť na některé obyvatele velký, navrhla zřídit tento sociálně klimatický fond. Já jenom připomenu, že dodneška není schválený na úrovni České republiky, je v pracovní verzi a pracuje se na něm i nadále. Je to fond, kde bude zhruba 50 miliard korun, což na první pohled vypadá dobře, ale je to 50 miliard korun na 7 let. Proto už tehdy my na úrovni Senátu jsme kritizovali, že to je nedostatečný nástroj, který nakonec nemusí úplně dobře fungovat. Ukazuje se také, že to tak jednoduché není.
Přistupuji k tomu možná proto, že jsem z regionu, který je možná nějak sociálně slabší, respektive vidím, jak to vypadá okolo sebe, okolo nás, jak to vypadá v severozápadních Čechách, ale možná také proto, že sousedím se Saskem. Tady opakovaně zaznělo, a myslím, že to je všem jasné. Náš hlavním partnerem je Německo a já ten přesah mám, protože bydlím několik kilometrů od hranic. 35 let, co jsem na radnici, u nás ve městě máme velmi dobré kontakty se starosty okolních obcí, s poslanci Bundestagu nebo spolkové země, se zemskými rady. Před 35 lety, před 30, před 20 to byli v zásadě všechno politici z CDU, občas z SPD, myslím sociální demokracie v Německu. A postupně, když jsme s nimi debatovali, před 10, před 5 lety byli velmi kritičtí, posílali signály po svých stranických liniích do Berlína. Tehdy uzavírání jaderných elektráren, k rychlému odchodu od uhlí atd. To všechno vlastně člověk od nich mohl slyšet a dneska už to neslyší, protože proběhly volby a už tam není CDU a CSU, respektive SPD, ale většinou je tam AfD. O tom to do jisté míry je, protože jedna věc je, co my budeme říkat, co si přejeme, a potom přijdou voliči k volbám a ti to vlastně spočítají.
Takže já myslím, že včas musíme naslouchat těm věcem. Já jsem rád, že Senát to dělal v době, kdy se to od něj očekávalo, že v tom listopadu 2021, respektive na podzim, kdy jsme jezdili po několika evropských zemích a byli jsme i v Bruselu, že jsme to říkali a snažili jsme se na to upozornit. Je dobře, že na to máme usnesení pléna Senátu se stanovisky, která se ukazují po 4 letech, možná ještě déle, že jsme měli pravdu.
Děkuji za pozornost.
