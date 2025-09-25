Filip (KSČM): Krajské zastupitelstvo a toky peněz

Minulý čtvrtek dne 18. září proběhlo sedmé zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje. Program byl spíše předvolební, protože se jednalo zejména o rozdělování peněz na dotace, než aby se řešilo financování vlastních investic v kraji. Program měl 64 bodů a klub Stačilo! jako jediný vznesl návrh na jeho rozšíření - o bod „Vytvoření pracovní skupiny pro doplnění zákona o krizovém řízení“.
Rozšíření programu sice nevyšlo, ale vládnoucí většina přislíbila o návrhu jednat nejdříve na úrovni aparátu kraje a teprve pak se k tomu případně vrátit. Jde o to, že v době různých kybernetických útoků je potřeba hledat alternativy, jak informovat občany, když selže komunikační systém výpadkem služeb telefonních operátorů apod. Navrhujeme cestu prostřednictvím VKV signálu a podrobnosti můžeme přiblížit v samostatném článku, prostě: bezpečnost občanů je náš program.
Jak jsem uvedl na začátku, většina bodů programu se týkala dotací, a to i pro organizace, které nejsou krajské a za jejich chod má odpovědnost stát. Ten ovšem svou roli neplní, když bezhlavě škrtá a spoléhá se na to, že své nedostatky doplní kraje nebo obce ze svých rozpočtů, protože občané konkrétní věci potřebují. A tak jsme hlasovali pro poskytnutí dotace pro HZS Jihočeského kraje, 4 mil. Kč na nákup hasičského vozu, náš klub navrhl, aby šlo o hasičský vůz umožňující hašení požárů elektroaut (pan hejtman slíbil, že to s ředitelem HZS kraje projedná) a dále 5 mil. Kč na přístavbu hasičské stanice Soběslav, kde bude i zdravotnická pohotovostní služba. Pro oba návrhy jsme hlasovali, když víme, že je to potřebné a stát se o nás nepostará.
JUDr. Vojtěch Filip
Stejně tak to bylo s dotací na Dětskou psychiatrickou nemocnici Opařany, kde je plánována rekonstrukce stacionáře a ministerstvo zdravotnictví prostředky jako zřizovatel zkrátilo, krajských 8 mil. Kč tvoří téměř polovinu nákladů. Ze stejné kategorie je pořizování mobilních vah za 1,5 mil. Kč pro vážení kamionů, také neplnění závazků ministerstva dopravy. Tím více nás mrzí, že nebylo možné vyhovět petentům ve věci „Za lepší železniční dopravu na Šumavě“, když i po výměně lokomotiv, resp. vlaků, se nezmění železniční svršek, aby mohla být rychlejší bezpečná doprava po kolejích.
Opačně naši podporu si zasloužily návrhy, které nabízejí do budoucna možnost snížit finanční náklady na provoz letiště, když přibudou další pozemky na rozvoj infrastruktury, a to jak směnou za jiné u „psince“ Vězeňské služby, nebo nákupem pro průmyslovou zónu a změnu parkovacích ploch. Pokud šlo o vlastní financování do majetku kraje a dotace z Krajského investičního fondu do majetku obcí, když tyto jsou plánovány, tak i ty si zasloužily naši podporu.
Pokračovalo se dalšími spornými body, jako například dotace organizaci České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, opět žádná podpora živé kultury, jen dotace na mzdy. Největší kontroverzní diskusi zažilo zastupitelstvo v bodě Individuální dotace pro AUTISIA z. ú., tedy zařízení, které má nahradit AUTIS centrum. Jde o spor, který postupně graduje a podle našeho klubu Stačilo! není jasné, kde se stala ta základní chyba, tedy, že není dostatečně zajištěna péče o pacienty trpícími autismem. Vývoj budeme nadále sledovat.
Neproblematické pak byly návrhy na změny v základních listinách organizací zřizovaných krajem, jsme rádi, že kraj toto chce mít v pořádku. Stejně tak jsme rádi v klubu, že fungují jednotlivé výbory, které podávaly zprávy o své činnosti. Tady musím poděkovat našim nominovaným členům, že od nich dostáváme včas zprávy, a že tedy můžeme věcně na zastupitelstvu diskutovat a hlasovat. Nehlasovali jsme pouze o zprávě Hospodářského výboru, kde dosud žádného člena nemáme.
Závěr patřil jako pravidelně návrhům našich občanů. S připomínkou k potřebě civilní obrany, její výuky a seznámení s možnostmi, které kraj má, vystoupil pan Ivan Fabián, který se nedal odradit a opět naléhavost řešení této otázky vedení kraje důkladně připomněl.
