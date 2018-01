Goldemund (ČSSD): Vyškov si poradí bez půjček a úvěrů

Do cíle především doplula vlajková loď volebního období 2014-2018: zimní stadion. „Víc než deset let šlo o velké vyškovské téma. Převalovalo se nesmírně dlouho. Otázku jeho budoucnosti jsme zvedli zejména proto, že jsme se na tak zásadním bodu dokázali shodnout,“ pokyvují starosta Karel Goldemund a místostarostové Břetislav Usnul a Karel Jurka. Oceňují, že došli až na konec cesty, protože v lednu čeká nové zimní sportoviště kolaudace. „Navíc musíme myslet i na to, co vznikne v okolí stadionu. Vedle atraktivního discgolfu, který už ve městě získal značnou základnu fanoušků, vyrostou ve Smetanových sadech další zajímavé volnočasové sportovní aktivity. Až u stadionu postavíme workoutová a streetballová hřiště, atrakce pro děti, hřiště pro pétanque a až se celý prostor v průběhu letošního roku zazelená, tak to bude ta pravá krása,“ zdůraznil starosta Goldemund.

Dál si proto vedení radnice hýčká to, že se v rámci rady a zastupitelstva dokáže dohodnout. „Jsme dobrá parta. To bylo pro zimní stadion stěžejní. Byl velkou výzvou, a co si budeme namlouvat, vyžadovalo to také kus odvahy,“ sdělil místostarosta Usnul.

Šéf radnice přikyvuje. „Stalo se standardem, a jsme za to rádi, že složitější témata před projednáváním v orgánech města se diskutují v jednotlivých politických klubech, samozřejmě včetně těch opozičních. Mimochodem na koalici a opozici si u nás nehrajeme,“ vyzdvihl starosta města.

Ať jde o běžnou poradu nebo o diskusi nad několikamilionovou investicí, shodně všichni tři oceňují konstruktivní spolupráci jak v rámci úzkého vedení, tak i v zastupitelstvu. Aktivně si naslouchají, akceptují jiný úhel pohledu, vítají věcnou diskusi. „To je základ. Pak se i 27 lidí v zastupitelstvu dokáže domluvit, namísto šestihodinových zasedání zastupitelstva, jak je tomu kolikrát v jiných městech a jak si to pamatujeme i z minulosti u nás, se věnujeme tomu, co Vyškov zase někam posune,“ okomentoval místostarosta Jurka.

Právě díky tomu, jak se povedla ani ne roční výstavba zimního stadionu a jak pozitivní jsou na ni ohlasy, se rozhodli nad ničím neotálet a vrhli se na problematiku bývalé zdravotnické školy v Dědicích. Město se totiž stalo majitelem původně krajského objektu a bude řešit, co s ním dál. „I z toho důvodu jsme rovnou přistoupili k dalšímu palčivému problému,“ zmínil Jurka.

Zatím nechtějí předjímat, ale pravděpodobně v místě vznikne nějaká forma seniorského bydlení. „Vzhledem k našemu věku nám už stejně ani nic jiného nezbývá,“ zavtipkoval starosta Goldemund. Dodal nicméně, že populace stárne a město stejně uvažovalo o výstavbě domu s pečovatelskou službou.

Hlavně debata o budoucnosti bývalé školy půjde v podobném duchu, stejně jako tomu bylo u právě finišující výstavby stadionu. „Cesta, kterou jsme se vydali v případě zimního stadionu, se nám osvědčila: jít postupnými kroky, které posvětí zastupitelstvo, a už se nevracet,“ upozornil místostarosta Usnul.

Stejně jako jeho kolegové si je nicméně vědom toho, že je potřeba cílit i na jiné zájmové skupiny. „U některých cítíme deficit, takže na jednotlivých vizích pracujeme, diskutujeme nad nimi. Uvědomujeme si, že šel určitý balík peněz do sportu, směřujeme nyní tedy zase do jiných oblastí: třeba právě do té sociální,“ poznamenal místostarosta Jurka.

Větší pozornost zaměří i na kulturu, které chybí víceúčelový sál. Vznikla myšlenka, na které se dál pracuje a která by mohla v dohledné budoucnosti problematiku vyřešit. „Můžu tak prozradit, že máme rozpracované nápady, které potěší kulturně naladěné Vyškovany,“ naznačil Jurka, který má zároveň radost z výrazných investic do mateřinek a základních škol. Znovu šlo o miliony korun. „Vzdělávání má pro nás velkou váhu, jsem rád, že se podmínky na našich školách rok od roku vylepšují,“ uvedl místostarosta Jurka.

Šéfa radnice těší, že se Vyškov může dlouhodobě chlubit kladným hospodařením. Čísla to jasně ukazují. Město tak chystá řadu dalších projektů, u kterých nemusí pomýšlet nad úvěrem. „Základem je dobré hospodaření města, které je schopné při velkém množství investic vytvořit vyrovnaný rozpočet i účelové a neúčelové rezervy. Stále patříme mezi zhruba desítku obcí, které si poradí bez půjček a úvěrů,“ připomněl starosta Goldemund.

Velkou změnou bude i přesun městských strážníků do Žižkovy ulice. „Vzniká nová služebna, která díky novým technologiím posune městskou policii zase o kus dál, včetně kamerových bodů, po kterých obyvatelé města volají. Jejich bezpečnost je pro nás prioritou,“ konstatoval místostarosta Usnul, kterého zároveň těší nadstandardní vztahy s armádou. „Nikdy nebyly lepší. Spolupracujeme s ní na několika úrovních,“ řekl místostarosta.

Je jim nicméně jasné, že se nemůžou pouze chlubit. Jsou akce, které se úplně nepovedly. Ať už z jakýchkoliv příčin. Konkrétně jde o problematickou výměnu kanalizačních přípojek a dlažby na Masarykově náměstí. Vedení města si představovalo plynulejší postup, nicméně například o různých základech původních staveb domů a podzemních prostor při projektování nemohl nikdo vědět. „Jednoduše nejsou nikde zaneseny. Problémů je víc, jde ovšem o objektivní příčiny. Nebylo možné je postihnout,“ zopakoval místostarosta Usnul.

Nejde pouze o pozůstatky sklepení, potíže vytvářejí například i dříve uložené zemní kabely, ke kterým se nikdo nehlásí. „Šlo každopádně o vyvolanou investici. Mrzí nás, že to lidem působí řadu problémů, pevně věříme, že druhá etapa bude plynulejší a méně komplikovaná,“ doufal starosta Goldemund.

Na závěr se shodli, že leckteré běžné problémy, které trápí veřejnost, mají společného jmenovatele: ohleduplnost a nelhostejnost. Pokud mezi lidmi chybí, město toho samo příliš nesvede. „Ať už jde o nepořádné pejskaře, hlučné sousedy, neukázněné cyklisty nebo kuřáky. Nebojíme se kritiky, k problémům města přistupujeme se zkušenostmi i s pokorou, věcnou debatu přivítáme, ostatně sami velmi dobře víme, že je co zlepšovat, například co se týká úklidu, zeleně, dopravy,“ zdůraznili na závěr.