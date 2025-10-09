Gregorová (Piráti): Hlasování o nedůvěře současné Evropské komisi nepodpořím

09.10.2025 14:07 | Monitoring

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová dnes nepodpoří ani jeden z dnešních návrhů o odvolání Evropské komise.

Gregorová (Piráti): Hlasování o nedůvěře současné Evropské komisi nepodpořím
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Nesouhlasí totiž s důvody předkladatelů. Navíc zdůrazňuje, že by v aktuální situaci rozložení Komise bylo nezodpovědné.

„Rozhodně nejsem nadšená ze všech kroků Komise. Dlouhodobě například kritizuji její snahu prosadit tzv. chat control za každou cenu. Výměna Komise by ale v současné bezpečnostní situaci oslabila EU a zbrzdila její schopnost reagovat na zásadní výzvy, od ruské agrese vůči Ukrajině přes strategické vztahy s USA až po dění v Pásmu Gazy,” vysvětluje Gregorová.

Ta nesouhlasí ani s důvody, které návrhy pro odvolání obsahují. „Například kritika obchodní dohody s MERCOSUR je podle mě mylná. Evropa musí nacházet nové obchodní partnery a ty staré rozvíjet, včetně Jižní Ameriky,” říká Gregorová, která zároveň upozorňuje, že obě krajní frakce k hlasování přistoupily nekoordinovaně a bez snahy o širší politickou shodu. „Krajní levice i Patrioti předložili vlastní návrhy, přestože jejich kritika se v mnohém překrývá. To samo o sobě ukazuje, že jim jde spíš o mediální pozornost, než o konstruktivní řešení,“ doplňuje Gregorová.

Pro úspěch návrhu je zapotřebí dvoutřetinové většiny odevzdaných hlasů, která zároveň musí představovat většinu všech poslanců Parlamentu. V červenci letošního roku podobný návrh neprošel. Pro tehdy hlasovalo 175 poslanců, 18 se zdrželo a 360 bylo proti.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Gregorová (Piráti): Odvádění pozornosti od skutečných problémů
Gregorová (Piráti): Energetická bezpečnost unie nesmí být rukojmím národních zájmů
Gregorová (Piráti): Leyen podpořím
Gregorová (Piráti): Peníze musíme vynaložit chytře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EK , piráti , nedůvěra , Gregorová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by být současná Evropská komise v čele s Ursulou von den Leyen odvolána?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petra Prokšanová byl položen dotaz

Sčítání hlasů

Reakce na tuto vaši poznámku: ,,My ve Stačilo! jsme na to připraveni, ať už jde o plánované incidenty proti našim představitelům v posledních dnech, nebo snahu o manipulaci při sčítání hlasů ve volebních místnostech." Jak víte, že někdo a hlavně taky kdo se snaží nebo bude snažit manipulovat se sčí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

David (SPD): Sankce selhaly, Rusové jsou na tom lépe než dřív

15:14 David (SPD): Sankce selhaly, Rusové jsou na tom lépe než dřív

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k analýze účinku protiruských sankcí