Gregorová (Piráti): Hlasování o nedůvěře současné Evropské komisi nepodpořím

Nesouhlasí totiž s důvody předkladatelů. Navíc zdůrazňuje, že by v aktuální situaci rozložení Komise bylo nezodpovědné.
„Rozhodně nejsem nadšená ze všech kroků Komise. Dlouhodobě například kritizuji její snahu prosadit tzv. chat control za každou cenu. Výměna Komise by ale v současné bezpečnostní situaci oslabila EU a zbrzdila její schopnost reagovat na zásadní výzvy, od ruské agrese vůči Ukrajině přes strategické vztahy s USA až po dění v Pásmu Gazy,” vysvětluje Gregorová.
Ta nesouhlasí ani s důvody, které návrhy pro odvolání obsahují. „Například kritika obchodní dohody s MERCOSUR je podle mě mylná. Evropa musí nacházet nové obchodní partnery a ty staré rozvíjet, včetně Jižní Ameriky,” říká Gregorová, která zároveň upozorňuje, že obě krajní frakce k hlasování přistoupily nekoordinovaně a bez snahy o širší politickou shodu. „Krajní levice i Patrioti předložili vlastní návrhy, přestože jejich kritika se v mnohém překrývá. To samo o sobě ukazuje, že jim jde spíš o mediální pozornost, než o konstruktivní řešení,“ doplňuje Gregorová.
Pro úspěch návrhu je zapotřebí dvoutřetinové většiny odevzdaných hlasů, která zároveň musí představovat většinu všech poslanců Parlamentu. V červenci letošního roku podobný návrh neprošel. Pro tehdy hlasovalo 175 poslanců, 18 se zdrželo a 360 bylo proti.
Mgr. Markéta Gregorová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV