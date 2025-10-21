Gregorová (Piráti): Poslanci schválili zrychlení GDPR sporů

Europoslanci dnes definitivně schválili revize pravidel, které za Evropský parlament vyjednala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Díky novým pravidlům se tak výrazně zkrátí například spory s Metou nebo Googlem, které dosud trvaly i několik let. Pravidla začnou platit začátkem roku 2027.
“Nová pravidla zajistí spravedlivější podmínky pro všechny účastníky sporů o nakládání s našimi osobními údaji. Konkrétně mně se podařily do návrhu prosadit jasné časové lhůty, do kdy musí úřady rozhodnout. U jednodušších případů maximálně 12 měsíců, u těch složitějších pak 15 měsíců. Výjimky budou možné pouze u mimořádných případů. To je obří posun od původní pozice Rady, která nechtěla lhůty žádné,” vysvětluje Gregorová, která byla zpravodajkou návrhu.
Revize reaguje na opakovanou kritiku, že v praxi GDPR nefunguje rovnoměrně ve všech členských státech a že některé úřady průtahy blokují účinné vymáhání pravidel. Typickým příkladem jsou i několikaleté prodlevy u sporů týkajících se Facebooku.
„Zvyšujeme také práva účastníků těchto sporů. Dosud stěžovatelé neměli ani zaručeno právo zjistit, jak případ vůbec dopadl. To se mění, i když tomu ze začátku bránila Rada, ale přesvědčili jsme je. Nově se tak obě strany, jak stěžovatelé, tak firmy, budou moci lépe zapojit do řízení. Zaručujeme jim právo nahlížet do spisu i možnost vyjádřit se k případu. Posilujeme tak důvěru občanů i právní jistotu firem, které budou přesně vědět, jaký postup očekávat,“ doplňuje Gregorová.
Nová pravidla musí ještě formálně potvrdit Rada, platit začnou začátkem roku 2027.
