Gregorová (Piráti): Poslanci schválili zrychlení GDPR sporů

21.10.2025 15:14 | Monitoring

Nekonečné průtahy přeshraničních sporů týkajících se osobních údajů uživatelů (GDPR) jsou u konce.

Gregorová (Piráti): Poslanci schválili zrychlení GDPR sporů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Europoslanci dnes definitivně schválili revize pravidel, které za Evropský parlament vyjednala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Díky novým pravidlům se tak výrazně zkrátí například spory s Metou nebo Googlem, které dosud trvaly i několik let. Pravidla začnou platit začátkem roku 2027.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 1343 lidí

“Nová pravidla zajistí spravedlivější podmínky pro všechny účastníky sporů o nakládání s našimi osobními údaji. Konkrétně mně se podařily do návrhu prosadit jasné časové lhůty, do kdy musí úřady rozhodnout. U jednodušších případů maximálně 12 měsíců, u těch složitějších pak 15 měsíců. Výjimky budou možné pouze u mimořádných případů. To je obří posun od původní pozice Rady, která nechtěla lhůty žádné,” vysvětluje Gregorová, která byla zpravodajkou návrhu.

Revize reaguje na opakovanou kritiku, že v praxi GDPR nefunguje rovnoměrně ve všech členských státech a že některé úřady průtahy blokují účinné vymáhání pravidel. Typickým příkladem jsou i několikaleté prodlevy u sporů týkajících se Facebooku.

„Zvyšujeme také práva účastníků těchto sporů. Dosud stěžovatelé neměli ani zaručeno právo zjistit, jak případ vůbec dopadl. To se mění, i když tomu ze začátku bránila Rada, ale přesvědčili jsme je. Nově se tak obě strany, jak stěžovatelé, tak firmy, budou moci lépe zapojit do řízení. Zaručujeme jim právo nahlížet do spisu i možnost vyjádřit se k případu. Posilujeme tak důvěru občanů i právní jistotu firem, které budou přesně vědět, jaký postup očekávat,“ doplňuje Gregorová.

Nová pravidla musí ještě formálně potvrdit Rada, platit začnou začátkem roku 2027.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Gregorová (Piráti): Hlasování o nedůvěře současné Evropské komisi nepodpořím
Gregorová (Piráti): Odvádění pozornosti od skutečných problémů
Gregorová (Piráti): Energetická bezpečnost unie nesmí být rukojmím národních zájmů
Gregorová (Piráti): Leyen podpořím

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EP , piráti , Gregorová , GDPR

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Potřebují spory o GDPR v zemích Evropské unie jasná pravidla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Kolaps dopravy

Proč v Praze neustále kolabuje doprava? Proč s tím nikdo nic nedělá? A máte třeba nějaké řešení vy, když už kritizujete, byť zcela oprávněně, jiné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

9:15 Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

Napjatá schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyre…