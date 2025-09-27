Habruň (Piráti): Akcelerační zóny pro bydlení zrychlí výstavbu

Nedostupné bydlení se stalo jedním z nejpalčivějších problémů dneška. Ceny nemovitostí rychle rostou, povolování staveb se vleče roky a Česká republika patří mezi země s?nejpomalejší bytovou výstavbou v celé EU. Podle Pirátů je proto nutné přijít s konkrétním řešením, které umožní rychlejší a spravedlivější vznik dostupného bydlení i v regionech, odkud dnes mladí lidé často odcházejí.
„Mladí lidé v Plzeňském kraji si dnes často nemohou dovolit vlastní bydlení. My jim nechceme říkat, ať se odstěhují jinam. Chceme, aby měli šanci postavit si domov tam, kde vyrostli,“ říká Marek Habruň, kandidát Pirátů v Plzeňském kraji a dodává: „Volný trh je momentálně pokroucený a nemůžeme si dovolit obětovat celou jednu generaci, než si s bydlením volný trh sám poradí.“
Jedním z hlavních řešení mají být tzv. Akcelerační zóny pro bytovou výstavbu, tedy vymezená území, kde se stavební povolení a projektová příprava výrazně zrychlí. „Akcelerační zóny pro bydlení znamenají, že se nebudeme topit v papírech a vleklých povolovacích řízeních. Tam, kde obec chce růst, musí mít možnost růst rychleji,“ vysvětluje Habruň.
Při přípravě zón se vyřeší dopředu střety například se zemědělským půdním fondem, chybějící infrastrukturou nebo dopravní sítí. Obcím se tím zkrátí příprava výstavby z let na měsíce a zároveň se podpoří rozvoj i v menších městech, která mají stavební potenciál, ale kvůli složitým procesům se v nich nové byty často nestaví. „Stejně jako se nyní zavádějí akcelerační zóny pro obnovitelné zdroje energie, musíme stejný princip uplatnit i u bytové výstavby. Protože bydlení je základní lidská potřeba,“ dodává Habruň.
Důležitou součástí akceleračních zón musí být i zázemí pro běžný život v obci – tedy dostupné školy, školky či zdravotní péče, stejně jako ochrana vodních zdrojů a krajiny. „Chci, aby se v Plzeňském kraji nestavěly jen drahé byty a satelitní městečka odtržená od měst a obcí, ale také dostupné nájemní byty, obecní bydlení a startovací byty pro mladé rodiny. Akcelerační zóny mohou dát obcím do ruky nový nástroj,“ doplňuje Habruň a pokračuje jednoduchým příměrem: „Dnes je stavba domu jako běh přes překážky. Akcelerační zóna ty překážky snižuje – dráha je kratší a běžec do cíle dorazí rychleji.“
Podle Pirátů ale nejde o jediné řešení. Strana chce zároveň podpořit i využívání brownfieldů a přeměnu opuštěných továren nebo skladů na byty, zvýšit prostředky do Státního fondu podpory investic pro obce a nastavit férový nájemní trh chránící rodiny před spekulanty. Součástí má být i transparentní evidence vlastníků, spravedlivé zdanění spekulativních nákupů a důraz na nízké provozní náklady bytů díky úsporám energií. „Byty nemají být levnější jen na pořízení, ale i na samotné bydlení,“ připomíná Habruň. „Je nesmysl, aby se mladý pár musel zadlužit na 40 let jen kvůli malému bytu. Akcelerační zóny zrychlí výstavbu a tím zlevní nájmy i ceny nemovitostí,“ uzavírá.
