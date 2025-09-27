Habruň (Piráti): Akcelerační zóny pro bydlení zrychlí výstavbu

27.09.2025 22:01 | Monitoring

Nedostupné bydlení se stalo jedním z nejpalčivějších problémů dneška. Podle Pirátů je proto nutné přijít s konkrétním řešením.

Habruň (Piráti): Akcelerační zóny pro bydlení zrychlí výstavbu
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Nedostupné bydlení se stalo jedním z nejpalčivějších problémů dneška. Ceny nemovitostí rychle rostou, povolování staveb se vleče roky a Česká republika patří mezi země s?nejpomalejší bytovou výstavbou v celé EU. Podle Pirátů je proto nutné přijít s konkrétním řešením, které umožní rychlejší a spravedlivější vznik dostupného bydlení i v regionech, odkud dnes mladí lidé často odcházejí.

„Mladí lidé v Plzeňském kraji si dnes často nemohou dovolit vlastní bydlení. My jim nechceme říkat, ať se odstěhují jinam. Chceme, aby měli šanci postavit si domov tam, kde vyrostli,“ říká Marek Habruň, kandidát Pirátů v Plzeňském kraji a dodává: „Volný trh je momentálně pokroucený a nemůžeme si dovolit obětovat celou jednu generaci, než si s bydlením volný trh sám poradí.“

Anketa

Jdete k volbám?

97%
1%
2%
hlasovalo: 5269 lidí

Jedním z hlavních řešení mají být tzv. Akcelerační zóny pro bytovou výstavbu, tedy vymezená území, kde se stavební povolení a projektová příprava výrazně zrychlí. „Akcelerační zóny pro bydlení znamenají, že se nebudeme topit v papírech a vleklých povolovacích řízeních. Tam, kde obec chce růst, musí mít možnost růst rychleji,“ vysvětluje Habruň.

Při přípravě zón se vyřeší dopředu střety například se zemědělským půdním fondem, chybějící infrastrukturou nebo dopravní sítí. Obcím se tím zkrátí příprava výstavby z let na měsíce a zároveň se podpoří rozvoj i v menších městech, která mají stavební potenciál, ale kvůli složitým procesům se v nich nové byty často nestaví. „Stejně jako se nyní zavádějí akcelerační zóny pro obnovitelné zdroje energie, musíme stejný princip uplatnit i u bytové výstavby. Protože bydlení je základní lidská potřeba,“ dodává Habruň.

Důležitou součástí akceleračních zón musí být i zázemí pro běžný život v obci – tedy dostupné školy, školky či zdravotní péče, stejně jako ochrana vodních zdrojů a krajiny. „Chci, aby se v Plzeňském kraji nestavěly jen drahé byty a satelitní městečka odtržená od měst a obcí, ale také dostupné nájemní byty, obecní bydlení a startovací byty pro mladé rodiny. Akcelerační zóny mohou dát obcím do ruky nový nástroj,“ doplňuje Habruň a pokračuje jednoduchým příměrem: „Dnes je stavba domu jako běh přes překážky. Akcelerační zóna ty překážky snižuje – dráha je kratší a běžec do cíle dorazí rychleji.“

Podle Pirátů ale nejde o jediné řešení. Strana chce zároveň podpořit i využívání brownfieldů a přeměnu opuštěných továren nebo skladů na byty, zvýšit prostředky do Státního fondu podpory investic pro obce a nastavit férový nájemní trh chránící rodiny před spekulanty. Součástí má být i transparentní evidence vlastníků, spravedlivé zdanění spekulativních nákupů a důraz na nízké provozní náklady bytů díky úsporám energií. „Byty nemají být levnější jen na pořízení, ale i na samotné bydlení,“ připomíná Habruň. „Je nesmysl, aby se mladý pár musel zadlužit na 40 let jen kvůli malému bytu. Akcelerační zóny zrychlí výstavbu a tím zlevní nájmy i ceny nemovitostí,“ uzavírá.

Psali jsme:

Bartoš (Piráti): Slíbili jsme zákon o podpoře bydlení. Splněno
Bartoš (Piráti): Lži vám střechu nad hlavou nepostaví. Piráti ano
Hřib (Piráti): Dostupnější bydlení pro lidi, to jsou pirátské výsledky
Richterová (Piráti): Sněmovna schválila vykostěný zákon o bydlení

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

bydlení , kraj Plzeňský , piráti , Habruň

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zrychlí akcelerační zóny výstavbu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Petr Beitl byl položen dotaz

Důvěra

Jak si vysvětlujete, že podle dat OECD věří této vládě jen 19 procent občanů? Analytici i politologové se shodují, že za tím stojí kombinace faktorů – finanční nejistota, pocit politického odcizení i přetrvávající vnímání korupce. Co vy na to? Upřímně mě přijde, že jste si sami vědomi, že nejste moc...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Habruň (Piráti): Akcelerační zóny pro bydlení zrychlí výstavbu

22:01 Habruň (Piráti): Akcelerační zóny pro bydlení zrychlí výstavbu

Nedostupné bydlení se stalo jedním z nejpalčivějších problémů dneška. Podle Pirátů je proto nutné př…