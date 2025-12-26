Demetrashvili (Piráti): Účelové a zbabělé čistky

V několika klíčových oblastech – zahraniční politice, obraně a bydlení – podle Pirátů vláda postupuje chaoticky, bez respektu k odbornosti a v rozporu se zájmy České republiky i jejích občanů. Piráti proto považují za nutné vyzvat premiéra Babiše, aby zajistil, že ministr Petr Macinka přestane rozkládat důvěru zahraničních partnerů České republiky, že Česko bude dál hájit zájmy Česka v oblasti bezpečnosti a podporovat Ukrajinu, a že vláda bude plnit své programové prohlášení ve prospěch českého státu a řešit krizi bydlení.
„Zmatečné propouštění na ministerstvu zahraničí nepředstavuje nic jiného než účelové a zbabělé čistky, které ohrožují kontinuitu zahraniční politiky a mezinárodní postavení České republiky. Pokud tento styl řízení nebude zastaven, hrozí paralyzace klíčových státních institucí a přímé ohrožení bezpečnosti země. Je nutné, aby Andrej Babiš zajistil, že ministr Petr Macinka přestane rozkládat důvěru zahraničních partnerů České republiky. Plná politická odpovědnost za současný stav leží na něm jakožto předsedovi vlády,” řekla k dění na Ministerstvu zahraničních věcí Katerina Demetrashvili, členka zahraničního výboru.
Za mimořádně nebezpečné pak považují Piráti také kroky vlády v oblasti obrany. Koalice podle dostupných vyjádření z vládního tábora zakázala vlastnímu ministru obrany veřejně se vyjadřovat k Ukrajině a bezpečnostní situaci ve světě. „Bylo by to absurdní divadlo k zasmání, kdyby nešlo o naši bezpečnost. Český ministr obrany se v době rozsáhlé ruské invaze nesmí vyjadřovat k Ukrajině. To je bezprecedentní,“ uvedl Ivan Bartoš. „Ministr obrany Jaromír Zůna má ze své pozice k dispozici neveřejné informace, komunikuje se spojenci a vyhodnocuje bezpečnostní situaci. Každý odborník, který vychází z relevantních faktů a nepodceňuje ruskou hrozbu, musí dospět ke stejnému závěru: muniční iniciativa je nutná, funguje a pomáhá – nejen Ukrajině, ale i bezpečnosti České republiky,” dodal.
Piráti upozorňují, že hnutí SPD vedené Tomio Okamura tato fakta dlouhodobě zpochybňuje a svým voličům vykresluje falešný obraz světa, ve kterém Česku nic nehrozí a agresorům stačí ustupovat. Realita je jiná – a právě tu nyní ministr obrany popisuje, což je pro část koalice politicky nepohodlné. Piráti nadále podporují veškerou pomoc Ukrajině, kterou Česká republika může poskytnout. „Pokud v tom Ukrajinu necháme, neubrání se – a další na řadě budeme my. Pokračování muniční iniciativy je proto v přímém bezpečnostním zájmu České republiky a zároveň posiluje její mezinárodní prestiž,” vysvětlil Bartoš.
V oblasti bydlení pak vláda podle Pirátů vědomě smetla ze stolu vše, co bylo připraveno pro zmírnění bytové krize. Zákon o podpoře bydlení, připravovaný řadu let a prosazený Ivanem Bartošem na Ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s odborníky, měl začít platit od ledna a chránit až 1,5 milionu lidí před ztrátou domova. Vláda však jeho účinnost odkládá.
„Andrej Babiš se rozhodl zrušit řešení krize bydlení ne proto, že by nefungovalo, ale proto, že ho připravili Piráti. Dopady ponesou mladí lidé, rodiny i senioři. Krizi bydlení to ještě prohloubí. Stejně tak vláda stále neslíbila dodat 14 miliard korun na projekty dostupného bydlení po celé republice, které už jsou připravené k realizaci. Přestože premiér opakovaně tvrdí, že bydlení je prioritou jeho vlády, blokuje oba klíčové pilíře reformy,“ uvedla předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová. „Nabízíme spolupráci. Tam, kde ministryně Andreje Babiše připravily maximálně stovky bytů, Ivan Bartoš jich nachystal tisíce. Víme, jak bydlení řešit. Chceme to řešit. Řešme to společně. Jde o největší krizi pro mladé lidi a rodiny,” zdůraznila Richterová.
Piráti opakovaně zdůrazňují, že jsou připraveni spolupracovat napříč stranami na řešeních, která posílí bezpečnost České republiky, ochrání její mezinárodní postavení a pomohou lidem zvládnout krizi bydlení. „Bezpečnost země, funkční instituce a dostupné bydlení nejsou politická hra. Jsou to základní povinnosti vlády vůči občanům,” uzavírají Piráti.
