Hašek: Nevidím důvod měnit definici manželství v občanském zákoníku

V roce 2006 jsem jako předseda poslaneckého klubu tehdy ještě nejsilnější vládní strany - ČSSD (neplést s dnes oznámenou změněnou stranou Jany Volfové z České suverenity) několik týdnů trpělivě diskutoval a přesvědčoval svoje kolegyně a kolegy k podpoře zákona o registrovaném partnerství. Záhy bylo třeba přehlasovat veto prezidenta Klause a i díky mnoha hlasům sociálně demokratických zákonodárců se to povedlo.

Česká republika tak zavedla institut registrovaného partnerství pro stejnopohlavní páry. Za sebe mám tedy v otázce ochrany práv menšin už něco odpracováno. Uběhlo sedmnáct let a na stole je dnes debata o redefinici manželství a posílení práv lidí ve stejnopohlavních svazcích. Jako občan i právník ctím tradiční model manželství - muž a žena a jejich děti. Nemyslím si, že by byl jakkoliv překonán, a nevidím důvod měnit definici manželství v občanském zákoníku.

Myslím, že nejen na jižní Moravě nejsem s tímto názorem osamocen. Dodávám zároveň, že jsem pro posílení práv (a povinností) registrovaných partnerů, klidně v rozsahu obdobném pro fungování manželů, zejména v majetkových, dědických, daňových, sociálních, zdravotnických a dalších záležitostech. Umím si představit i to, že stejnopohlavní parnerské páry za splnění zákonných podmínek a osobních předpokladů mohou poskytnout například dětem lepší prostředí a výchovu než kolektivní výchovná zařízení.

JUDr. Michal Hašek ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odmítám ale progresivistický tlak na to, že musíme jako tradiční většina ustupovat moderní progresivní menšině a nechat si jí diktovat pravidla fungování společnosti v 21. století. Tak to prostě není.

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16495 lidí

Respektujme naše spoluobčany s jinou sexuální orientací, žijící v partnerských svazcích, poskytněme jim maximum právní ochrany pro klidné a nerušené partnerské soužití, angažmá v osobním, pracovním i veřejném životě, ale nenechejme si vnutit falešný argument, že jako tradiční většinová společnost máme bořit po věky fungující instituci manželství, tvořeného ženou a mužem. A pokud bude tlak menšiny narůstat díky jejímu propojení a vlivu v některých segmentech společenského a veřejného života, potom budu i zastáncem ústavního zakotvení ochrany manželství jako svazku ženy a muže.

Nikomu tento svůj osobní názor nevnucuji, chci o něm vést slušnou debatu a zároveň předpokládám, že lidé s jiným názorem to budou respektovat, jako já respektuji jejich právo na jejich vlastní odlišný názor.

A proč tento příspěvek vlastně píšu? Nynější hejtman šel do volební kampaně s heslem, že “je jinej”. Plně to respektuji, i jeho právo na jeho postoj k této věci. Stejně jako on stojím o slušnou debatu na toto společensky i lidsky složité téma. Nicméně jako bývalý hejtman jižní Moravy dávám veřejně najevo to, že mám “jinej” názor než náš současný “jinej hejtman”.

