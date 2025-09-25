Havlíček (ANO): Mafiáni měli pod kontrolou ministra Rakušana

25.09.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k soudnímu projednávání kauzy Dozimetr

Havlíček (ANO): Mafiáni měli pod kontrolou ministra Rakušana
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Karel Havlíček

Dozimetr u soudu, zdrcující výpovědi, jasné důkazy. Z toho už se vládní STAN, Spolu ani Piráti, kteří vše tolerovali, nemůžou vykroutit!

Vychází najevo, že mafiáni měli pod kontrolou ministra vnitra Rakušana, který s nimi komunikoval šifrovaným telefonem a včas je varoval před policejním zátahem. Prachy z úplatků si dělil STAN a TOP 09 rovným dílem, o pěti úmrtích, souvisejících s touto korupční kauzou, ani nemluvě…

A tihle chtějí dál řídit Česko?

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
