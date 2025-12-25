KDU-ČSL: Klid a čas pro blízké nejsou luxusem, ale základem dobrého života

25.12.2025 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vánočním svátkům.

KDU-ČSL: Klid a čas pro blízké nejsou luxusem, ale základem dobrého života
Foto: Spolu
Popisek: Koalice Spolu

Vánoce jsou jediné dny v roce, kdy by měla jít politika alespoň na pár dní stranou. O to víc na Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně. Dnešek byl u nás vždy dnem skutečného klidu. Dnem, kdy se nepracovalo a podle lidových tradic se dokonce ani nestlala postel.

Smyslem bylo zastavit se, odpočívat, rozjímat a být spolu s rodinou. Tyto zvyky nám dodnes připomínají, že klid a čas pro blízké nejsou luxusem, ale základem dobrého života.

V křesťanské tradici je Boží hod oslavou narození Ježíše Krista – poselství pokoje, naděje a světla pro každého z nás.

Zkusme si tenhle den opravdu dopřát. Vypnout, být spolu a nechat svět na chvíli zpomalit.

Přejeme všem klidný a pokojný Boží hod vánoční.

Psali jsme:

Pohádka ČT, která vás ubije. Radši se pak nebudete ptát
„Nejlepší čas se vrátit.“ Ukrajinské hranice před svátky narvané
Papež kritizoval pokřivený svět: S lidmi se zachází jako se zbožím
Zdeněk Jemelík: Jsem bloger a kdo je víc?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Oslavili jsme Vánoce v klidu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Poradce

Dobrý den, nemyslíte, že je zvláštní, že je váš poradce prošetřován policí až poté, co vám skončil mandát premiéra? Na mě to teda působí dost nedůvěryhodně a vzbuzuje to ve mně pochybnosti o nezávislosti policie. Nebo máte nějaké vysvětlení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Minčič (ODS): Od píky

17:38 Minčič (ODS): Od píky

Komentář člena ODS Liberec Jiřího Minčiče k aktuálnímu dění nejen ve straně, ale na politické pravic…