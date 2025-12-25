KDU-ČSL: Klid a čas pro blízké nejsou luxusem, ale základem dobrého života

Vánoce jsou jediné dny v roce, kdy by měla jít politika alespoň na pár dní stranou. O to víc na Boží hod vánoční, Slavnost Narození Páně. Dnešek byl u nás vždy dnem skutečného klidu. Dnem, kdy se nepracovalo a podle lidových tradic se dokonce ani nestlala postel.
Smyslem bylo zastavit se, odpočívat, rozjímat a být spolu s rodinou. Tyto zvyky nám dodnes připomínají, že klid a čas pro blízké nejsou luxusem, ale základem dobrého života.
V křesťanské tradici je Boží hod oslavou narození Ježíše Krista – poselství pokoje, naděje a světla pro každého z nás.
Zkusme si tenhle den opravdu dopřát. Vypnout, být spolu a nechat svět na chvíli zpomalit.
Přejeme všem klidný a pokojný Boží hod vánoční.
