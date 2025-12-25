Sbíral na raketu Dana, teď chce vzít Rajchla na Ukrajinu

Minulý týden se v pražském Kongresovém centru uskutečnilo hromadné promítání dokumentárního filmu Velký vlastenecký výlet určené pro školáky a studenty. Jedním z pořadatelů byl Martin Ondráček, spoluzakladatel iniciativy Dárek pro Putina, akce se zúčastnily zhruba čtyři tisíce žáků a studentů. Projekci doprovázela následná debata o válce na Ukrajině, dezinformacích a mediální gramotnosti.
Film Velký vlastenecký výlet sleduje cestu tří lidí, kteří zpochybňovali válku na Ukrajině a s filmovým štábem odjeli přímo do míst válečného dění, aby se konfrontovali s realitou konfliktu. Aktéři ve filmu tvrdí, že si ve filmu „zahráli jako komparzisté“.
Na tuto zkušenost nyní Martin Ondráček navazuje i ve svých aktuálních vyjádřeních, když mluví o tom, že by se do válečné oblasti chtěl vydat v relativně brzké době, a že by podobnou zkušenost rád zprostředkoval i kritikům sbírky.
V rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že konkrétní nabídku už dal šéfovi PRO Jindřichu Rajchlovi, zvolenému do Sněmovny za SPD, který iniciativu Dárek pro Putina dlouhodobě kritizuje.
„Slíbil jsem Jindřichu Rajchlovi, že ho na Ukrajinu vezmu. Nebude to žádný Velký vlastenecký výlet dvě,“ řekl Ondráček s odkazem na dokument, v němž tvůrci vzali pochybovače o válce přímo do míst válečného dění.
Předběžný kontakt s Rajchlem údajně již proběhl, a on cestu na Ukrajinu podle Ondráčka neodmítl. „Po Novém roce se mu ale hodlám ozvat. Potkali jsme se v České televizi, kde jsme spolu mluvili. Řekl jsem mu, že ho vezmu někam na Donbas k nějakým jednotkám, ať se na to podívá. Řekl, že dobře, že pojede. Nevím, zda si to pamatuje, ale zkusím to,“ sdělil Ondráček, spoluzakladatel iniciativy Dárek pro Putina.
Iniciativa Dárek pro Putina vznikla krátce po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 jako sbírka na podporu ukrajinské obrany. Pozornost médií i veřejnosti získala několika výraznými kampaněmi. V říjnu 2025 například za méně než 48 hodin vybrala více než 12,5 milionu korun na nákup ukrajinské rakety typu FP-5 Flamingo, kterou pojmenovala po nedávno zemřelé šéfce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové, jako symbolický „dar“ pro ukrajinskou armádu.
Do širší debaty se sbírka dostala, když v prosinci oznámila, že neznámý dárce přispěl rekordní částkou 100 milionů korun, které plánuje využít na nákup dronů, munice, vybavení či techniky pro obranu Ukrajiny.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
