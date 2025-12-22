Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu kulturních aktivit

24.12.2025 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Liberecký kraj vyhlásil dotační program 7.1 „Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2026“. Cílem programu je podpořit a rozvíjet bohatý kulturní život v regionu a zachovat cenné kulturní tradice. Pro rok 2026 je v Dotačním fondu Libereckého kraje na tento program připraveno celkem 4.000.000 korun.

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu kulturních aktivit
Foto: Liberecký kraj
Popisek: Liberecký kraj - logo

„Už pro rok 2025 jsme navýšili dotační program Kulturní aktivity v Libereckém kraji na 4 miliony korun. Tuto výši zachováváme i pro rok 2026. Reagujeme tak na rostoucí počet kulturních akcí napříč krajem,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje.

Podpora je určena na spolufinancování kulturních a uměleckých akcí a projektů se zvláštním zaměřením na oblasti hudby, divadla, tanečního umění, výtvarného umění, fotografie (autorské výstavy), tradiční lidové kultury a folkloru. Prioritně budou podpořeny akce a projekty s širším společenským přínosem regionálního a nadregionálního charakteru, které rozvíjejí regionální kulturu a uchovávají kulturní tradice.

Žadatelé mohou získat dotaci v rozmezí od 30.000 do 100.000 korun, přičemž maximální výše podpory z Libereckého kraje činí 70 % celkových způsobilých výdajů projektu. Aktivity musí být dokončeny v období od 1. ledna do 31. prosince 2026.

Významnou změnou pro nadcházející ročník je zavedení plně elektronického podávání žádostí. Od 1. ledna 2026 budou žádosti přijímány výhradně prostřednictvím Dotačního portálu Libereckého kraje. Lhůta je stanovena od 19. ledna do 20. února 2026, do 12:00 hodin. Dále byly aktualizovány podmínky pro vyúčtování dotací v souladu s novým Statutem Dotačního fondu Libereckého kraje.

O dotaci se mohou ucházet právnické a fyzické osoby uskutečňující kulturní aktivity na území Libereckého kraje. Naopak mezi nepodporované aktivity patří například celoroční činnost, vydávání periodického tisku a knih, tvorba filmů, akce s místním nebo obecním charakterem (výročí obcí, jarmarky či dětské dny), společenské a gastronomické akce (plesy a food festivaly) a benefiční či charitativní projekty.

Podrobné podmínky programu, včetně přehledu nezpůsobilých výdajů, povinných příloh a hodnotících kritérií, jsou dostupné na webových stránkách Libereckého kraje ZDE. V případě dotazů se zájemci mohou obrátit na kontaktní osobu programu Annu Masákovou. Žádosti o dotace mohou také konzultovat, doporučeno je učinit tak v dostatečném předstihu před finálním podáním.

