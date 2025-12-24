ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se v závěru roku meziměsíčně snížila

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, meziměsíčně poklesl o 1,7 bodu na hodnotu 100,2, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,9 bodu na hodnotu 98,0 a indikátor důvěry spotřebitelů mírně poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 111,1.

Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v prosinci zvýšila pouze ve stavebnictví (+3,5 bodu). Naproti tomu se meziměsíčně snížila ve vybraných odvětvích služeb (-2,5 bodu), průmyslu (-2,0 bodu) a mírně i v obchodě (-0,6 bodu).

Důvěra spotřebitelů se meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,6 bodu na hodnotu 111,1. V prosinci převažoval podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Meziměsíčně se příliš nezměnil podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících, zůstal stejný jako v listopadu. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se podruhé v řadě mírně snížil.

„Přestože prosincový konjunkturální průzkum přinesl pokles ekonomického sentimentu, celková důvěra v ekonomiku se udržela těsně nad svým dlouhodobým průměrem. Po tříměsíčním výraznějším růstu se meziměsíčně mírně snížila důvěra spotřebitelů. Mezi podnikateli ve srovnání s listopadem poklesly všechny dílčí indikátory s výjimkou indikátoru důvěry ve stavebnictví, který vzrostl zejména v důsledku lepšího hodnocení aktuální poptávky po stavebních pracích a i očekávání růstu zaměstnanosti v prvních měsících nového roku,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

