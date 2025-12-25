Veteránka boje proti „nenávisti“: V Německu dostává medaile, USA na ni teď uvalily sankce

Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických 23. prosince rozhodlo o zavedení vízových sankcí případně i deportací vůči pěti osobám, které označuje za součást „globálního cenzurně-průmyslového komplexu“.
Sankcionované osoby podle zprávy ministerstva zahraničí organizovaně tlačily na americké platformy, aby cenzurovaly a potlačovaly názory Američanů. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa to vnímá jako zásah do americké suverenity.
„Tito radikální aktivisté a nevládní organizace prosazují cenzurní opatření zahraničních států, která se v jednotlivých případech zaměřují na americké řečníky a americké společnosti. Proto jsem dospěl k závěru, že jejich vstup, přítomnost nebo činnosti ve Spojených státech mohou mít pro Spojené státy potenciálně závažné nepříznivé důsledky v oblasti zahraniční politiky,“ uvedl v prohlášení ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Marco Rubio.
Opatření vycházejí z imigračního zákona, který umožňuje odepřít vstup či zahájit vyhoštění cizinců, pokud by jejich přítomnost mohla mít závažné nepříznivé důsledky pro zahraniční politiku.
HateAid
Mezi sankciovanými osobami figurují i jména dvou Němek. Jedná se o ředitelky německé neziskové organizace HateAid, Josephine Ballonovou a Annu-Lenu von Hodenbergovou. Deník Süddeutsche Zeitung upozorňuje na jejich zařazení na americký sankční seznam kvůli „údajné cenzuře amerických online platforem“.
Josephine Ballonová je právnička, která se zaměřuje na zlepšení právní ochrany obětí online násilí a pravidelně vystupuje jako expertka v německém i evropském parlamentu. Od roku 2024 je členkou poradního sboru koordinátora digitálních služeb v Německu.
Druhá z ředitelek organizace HateAid, Anna-Lena von Hodenbergová, je bývalou televizní novinářkou, která bojuje proti digitálnímu násilí. V minulosti pracovala pro stanice jako NDR a RTL. Od roku 2015 působila v organizaci Campact, kde vedla kampaně proti pravicovému populismu, rasismu a iniciovala kampaň „Stop Hate Speech“.
Za svou práci získala von Hodenbergová v Německu řadu ocenění. V roce 2020 získala cenu Digital Female Leader Award a byla zařazena mezi 100 žen roku časopisu Focus. V roce 2024 obdržela cenu Golden Bild der Frau a letos jí byl udělen Záslužný řád Spolkové republiky Německo.
Nezisková organizace HateAid pomáhá lidem, kteří se na internetu setkali s nenávistnými projevy nebo komentáři. Organizace se zaměřuje na ochranu lidských práv v online prostředí a upozorňuje na nebezpečí, která může internetová nenávist a omezování svobody projevu představovat pro demokracii.
„Jsme tu proto, abychom digitální svět učinili pozitivním místem pro všechny. Bez ohledu na pohlaví, původ, náboženské vyznání a mnoho dalšího,“ představuje se organizace na svých webových stránkách.
Zařazení ředitelek na americký sankční seznam označila organizace za akt represe a snahu americké vlády zabránit tomu, aby americké technologické firmy musely v Evropě dodržovat místní právo.
„Nejsme překvapeni. Jedná se o akt represe vlády, která stále více porušuje zásady právního státu a snaží se tvrdě umlčet své kritiky,“ uvedly ředitelky Ballonová a von Hodenbergová.
„Naše práce nemá nic společného s cenzurou. Naopak, zasazujeme se o to, aby byly na internetu dodržovány platné zákony a aby se lidé mohli v rámci těchto zákonů svobodně vyjadřovat,“ uvedla pro deník Spiegel Ballonová. Organizace HateAid se „nenechá zastrašit“.
Co na to Evropa?
Evropská komise odsoudila rozhodnutí USA zavést sankce vůči pěti Evropanům, včetně Thierryho Bretona, evropského komisaře, který je považován za architekta Aktu o digitálních službách (Digital Services Act, DSA).
„Svoboda projevu je v Evropě základním právem a společnou základní hodnotou, kterou sdílejí Spojené státy a celý demokratický svět,“ připomněla v prohlášení Evropská komise, že Evropská unie má jakožto suverénní celek právo regulovat digitální a hospodářské prostředí podle svých pravidel. Komise proto od Spojených států žádá vysvětlení.
„Svoboda projevu je základem naší silné a dynamické evropské demokracie. Jsme na ni hrdí. Budeme ji chránit,“ zdůraznila na X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Proti rozhodnutí amerického ministerstva zahraničních věcí se vymezil i francouzský prezident Emmanuel Macron. I on vyjádřil názor, že americké opatření představuje nátlak zaměřený na podkopání evropské digitální suverenity.
„Digitální nařízení Evropské unie byla přijata v demokratickém a suverénním procesu Evropským parlamentem a Radou. Platí v Evropě, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž mezi platformami, aniž by se zaměřovala na jakoukoli třetí zemi, a aby se zajistilo, že to, co je nelegální offline, je nelegální i online. Pravidla upravující digitální prostor Evropské unie nemají být určována mimo Evropu,“ uvedl francouzský prezident.
