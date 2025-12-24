Celní správa: Zrušení bezcelního limitu u zásilek nízké hodnoty

Clo bude zavedeno na poštovní zásilky a zásilky od obchodníků, kteří platí DPH v tzv. zvláštním režimu pro prodej na dálku. Zvláštní režim zákazník pozná podle toho, že zaplatí DPH přímo na e-shopu.
Tato nová úprava, při které byl odstraněn bezcelní limit u zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR), je reakcí EU na obrovský příliv e-commerce zásilek především z asijských e-tržišť. Cílem je nejen zachovat konkurenceschopnost evropských obchodníků, ale také dodržovat environmentální a bezpečnostní předpisy, které zásilky z těchto tržišť často nesplňují.
Nyní budou následovat legislativní úpravy prováděcích předpisů k celnímu kodexu Evropské unie, které budou blíže specifikovat celní formality, které bude třeba splnit při celním řízení.
Jedná se o prvotní a dočasné řešení, které by v červenci 2028 mohlo nahradit trvalé řešení v rámci reformního balíčku celního kodexu Unie.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.