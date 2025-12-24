Celní správa: Zrušení bezcelního limitu u zásilek nízké hodnoty

25.12.2025 7:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na základě politické shody ministrů financů EU se od 1. července 2026 zavádí clo ve výši 3 EUR za položku v zásilkách, které nepřesahují 150 EUR, a jsou zaslány ze zahraničních e-shopů a platforem, které neleží v EU.

Celní správa: Zrušení bezcelního limitu u zásilek nízké hodnoty
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Clo bude zavedeno na poštovní zásilky a zásilky od obchodníků, kteří platí DPH v tzv. zvláštním režimu pro prodej na dálku. Zvláštní režim zákazník pozná podle toho, že zaplatí DPH přímo na e-shopu.

Tato nová úprava, při které byl odstraněn bezcelní limit u zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR), je reakcí EU na obrovský příliv e-commerce zásilek především z asijských e-tržišť. Cílem je nejen zachovat konkurenceschopnost evropských obchodníků, ale také dodržovat environmentální a bezpečnostní předpisy, které zásilky z těchto tržišť často nesplňují.

Nyní budou následovat legislativní úpravy prováděcích předpisů k celnímu kodexu Evropské unie, které budou blíže specifikovat celní formality, které bude třeba splnit při celním řízení.

Jedná se o prvotní a dočasné řešení, které by v červenci 2028 mohlo nahradit trvalé řešení v rámci reformního balíčku celního kodexu Unie. 

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

