Levice: Babišova vláda Fialovy krize zřejmě hodlá prohloubit

25.12.2025 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k činnosti Babišovy vlády.

Levice: Babišova vláda Fialovy krize zřejmě hodlá prohloubit
Foto: levice.org
Popisek: Levice

V uplynulém týdne nová vláda stačila provést čistky na ministerstvech, schválit dárek pro developery v podobě nového stavebního zákona a oznámit okleštění zákona o podpoře bydlení. Jakkoli Fialova vláda nedokázala plnit potřeby občanů a postavit se čelem krizím naší společnosti, Babišova vláda tyto krize zřejmě hodlá prohloubit ještě více a rychleji, opět v zájmu velkého byznysu.

Nehodláme ale jen rozčíleně reagovat; budeme se nadále věnovat prosazování našich idejí a principů, setkávání s lidmi, naslouchání jejích potřebám a budování nové společnosti zdola. Politická strana se nemůže opírat jen o institut voleb, ale také a především o aktivismus na ulicích, mezi lidmi, všude tam, kde je to potřeba.

Přejeme Vám pokojné svátky, obnovu sil, a v novém roce hodně společného odhodlání. Pojďte s námi prosazovat lepší svět!

