Zoo Ostrava: Nesem Vám noviny... od šimpanzů

Narození první samičky šimpanze hornoguinejského (Pan troglodytes verus) v Zoo Ostrava v rámci nové skupiny je velkou událostí. Její matka totiž o předchozí mládě, které se narodilo v červenci 2024, přišla. Uhynulo krátce po narození za nejasných okolností. Její druhé mládě přišlo na svět 16. července 2025. V tomto případě už se samice projevila jako výborná a pečlivá matka, malá samička prosperuje a má se čile k světu. Chovatelé, stejně jako u ostatních mláďat, do odchovu nijak nezasahují a s mládětem se nekontaktují.
Protože odchov mláděte probíhal bez problémů, rozhodli jsme se na konci srpna dovézt ze Zoo Hodonín 24letou samici šimpanze hornoguinejského, která se ve své původní skupině z důvodu určeného poddruhu nemohla rozmnožovat. Samice navíc trpí drobným handicapem – potížemi se zrakem, kvůli kterému se ji jiné zoologické zahrady zdráhaly přijmout. Své místo našla až v ostravské skupině. Samice je velmi sociální a přátelská, nicméně zapojení nového člena do skupiny není nijak jednoduché. Se začleněním nové samice z Hodonína vydatně pomohli oba dospělí samci. Jinak by byl celý proces mnohem náročnější.
Základ šimpanzí skupiny tvoří ve volné přírodě několik dospělých samců, samice naopak tráví více času se svými mláďaty a subadultními jedinci různého pohlaví. Samičí skupiny fungují spíše jako satelitní jednotky kolem skupiny samců v sociálním uspořádaní zvaném fission fusion. To znamená, že všichni členové jsou málokdy, pokud vůbec, všichni společně na jednom místě. Na rozdíl od většiny primátů, šimpanzí samci zůstávají ve své rodné skupině, zatímco mladé samice kolem 10 až 12 let odcházejí, aby se vyhnuly páření s příbuznými.
Začlenění nového jedince do skupiny vyžaduje trpělivost i dobrou znalost sociálního života šimpanzů a umění správně interpretovat jejich chování. Každé začleňování je proto řízeno a konzultováno s odborníkem určeným EEP pro šimpanze. V současné době koordinuje Evropský ex situ program (EEP) pro šimpanze zooložka ze Zoo Ostrava. Cenné rady poskytuje také vice koordinátor EEP pro šimpanze, který je také jedním z poradců pro spojování šimpanzů v zoo.
Zatímco dospělí samci příchod nové samice obvykle vítají, rezidentní samice vnímají novou samici jako konkurenci a na její přítomnost si musí zvykat déle. V přírodě je toto chování zapříčiněno zejména jako důsledek boje samic o omezené potravní zdroje, nicméně zůstává zachováno i v lidské péči, kde je dostatek potravy zaručen. Přítomnost více dospělých samců ve skupině je proto nezbytná proto, aby novou samici bránili. Tomu odpovídá i způsob, jak probíhá seznamování nového jedince se skupinou.
Poslední, zdánlivě neradostnou událostí roku 2025, byl porod další ze samic, který proběhl na začátku listopadu. „Samice (narozena v roce 1999, v Zoo Ostrava od 2016), u které jsme na začátku nepředpokládali, že by kdy mohla zabřeznout, porodila. Bohužel se její zdravotní stav v průběhu březosti zhoršoval, samice hubla a odmítala přijímat potravu. Při následném vyšetření bylo zjištěno, že očekává dvojčata. Porod proběhl bez velkých komplikací, nicméně obě mláďata byla krátce po porodu skupinou usmrcena. Jakkoli se tento fakt může zdát krutý, i to je součástí života zvířat," uzavírá Jana Pluháčková. Samice se již po porodu zotavila a čas ukáže, zda se znovu zapojí do reprodukce.
Ostravskou skupinu šimpanzů v Pavilonu evoluce zachycuje video. Naživo ji můžete vidět každý den i během vánočních prázdnin, aktuálně od 9 do 15 hodin. Na Štědrý den bude v rámci speciálního programu probíhat i komentované krmení těchto kriticky ohrožených lidoopů – ve 13 hodin uvnitř pavilonu. Těšíme se na Vás!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.