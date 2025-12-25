Profesorka Hogenová o duševním zdraví národa: Budoucí generace budou hloupé, o tom dnes už není pochyb

Paní profesorko, těsně před volbami jste rozebírala s mým kolegou, že politika vstupuje nežádoucím způsobem do mezilidských vztahů a že voliči tehdejší opozice čelili tlaku, ne-li opovržení. Už je dobojováno, vláda je ustavena. Pročistil se v naší zemi vzduch?
Trochu ano. Je tu naděje na pročištění, ovšem mnozí nepochopili, proč je válka na Ukrajině. Příčinou je neplnění dohod slovních i politických ze strany Západu. NATO porušilo všechny dohody a sliby. Speciální operace Rusů byla nevyhnutelná, dobře vědí, že jim jde o vše. Hyenní novináři ukázali, jakou mají lidskou i profesionální hodnotu.
Liberálními médii jsou vynášeny mladé poslankyně, které byly zvoleny do Sněmovny za bývalou vládní koalici. Vyjadřují se dosti rezolutně, třeba slečna za Piráty, jejíž gruzínský otec bojuje na Ukrajině. Jaký dojem to na vás dělá?
Tato paní, jako i další nezralé političky, nevědí, že polis je místo, kde jde o neskrytou pravdu, která byla za starých dob ukazována všem jako „akropolis“ - nejvyšší bod ve městě. Jsou to nezralé fíky a stávají se prostředky pro našeptavače, které ani ony samy nerozeznají. Rozhodují u nich emoce, jejich rozum potřebuje osobní bytostnou zkušenost s odpovědností za druhé i sebe samé. Tu nemají, hrají si často na něco, co samy nejsou. Jejich myšlenky většinou potvrzují jen ty, kteří je do této pozice dostali.
Již posledně jste vyjádřila zklamání ze Zdeňka Svěráka. Dovolte mi zeptat se na roli, kterou v české společnosti hraje jiný herec, Ondřej Vetchý. Je tváří dodavatelů dronů pro ukrajinskou armádu a operuje ve svých vyjádřeních s českými hrdiny 2. světové války a zapřísahá nás, abychom ve jménu těchto hrdinů Ukrajinu podporovali.
O čem to svědčí? O tom, že opravdu jsou to jen herci, provádějí mimikry, napodobují, ale hloubka pochopení tam dost často docela tragicky schází, pro mne je to nepochopitelné. Uvidíme, co ještě ukáže vyšetřování, v němž se právě tento herec nachází. Opět zklamání.
Vládní i opoziční strany se zaklínají péčí o „duševní zdraví“. Ale založení sněmovního „podvýboru pro duševní zdraví“ to asi nespraví?
Je vidět, že se konečně někdo z politiků podíval na tento problém, to je moc dobré.
Zdraví je harmonie mezi tělem a duší, které je vyladěno v areté, jak nás učí staří myslitelé. To žádná komise nespraví! To je dílo té nejhlubší filosofie, jež teprve zakládá předpoklady pro tuto harmonii ve společnosti. To je rodina, kultura, vzdělanost, a to opět předpokládá skutečné vzdělance, mající nadhled, odvahu, asymetrickou odpovědnost, takoví politici jsou jen nahodilostí!
Představme si, že by se vás Andrej Babiš, kterému na tématu duševního zdraví velmi záleží, zeptal, jak to „duševní zdraví národa“ pozvednout. Jakých několik opatření byste mu navrhla?
Abychom okamžitě vystoupili ze společné Evropy, při zachování přátelských vztahů k jednotlivým státům, odstranit „hluboký stát“, uvolnit lidské myšlení a rozhodování z redundantních, nás svazujících, systémů, odstranit pracovité hlupáky z decize, více vroucnosti v mezilidských vztazích, především k dětem. Opět lidi přesvědčit, že mají absolutní hodnotu, jak nás to učil Kant, pak si budou důvěřovat a budou oddáni i vlastní polis. Opravdu lidi vzdělávat, probouzet v nich vhledy do nenáboženské posvátnosti pravdy. Pokud je člověk jen čistý kauzální technik, ale nemá v sobě aidos (posvátná bázeň, stud svědomí a lítost), pak nikdy bytostně nepodpoří spravedlnost a bude vždy chtít jen majetek.
Říkat pravdu, nelhat! To úplně stačí, je to jednoduché. Duševní zdraví se nedá zachránit politickým rozhodnutím, zde jde o proměnu ontologických předpokladů celého života.
Již několikrát jste mluvila o „digitalitě“ jako o něčem, co ničí moderního člověka. Nyní se diskutuje o tom, zda by nemělo být dětem zakázáno chodit na sociální sítě a zda by děti měly mít ve škole povoleny mobily. Jak se stalo, že chceme zakazovat něco, co jsme nedávno ještě vítali?
To se stalo proto, protože nikdo nepočítal s děsivými důsledky „digitality“ u dětí a mladých, které teprve teď poznáváme. Byli jsme slepí ve vztahu k adoraci počítačů a jsme dodnes, za chvíli přijde podobná „bomba“ ve vztahu k umělé inteligenci. Budoucí generace budou hloupé. O tom se dnes už nedá pochybovat, je to téměř nevyhnutelné.
A ten zákaz mobilů ve školách?
Toto se nepovede, zakázat mohou, ale jak to budou kontrolovat? Zákony nepomohou, bohužel, závislost na počítačích je totéž jako závislost na drogách či alkoholu. Bohužel vědě chybí vhledy do celků bez marga (bez okrajů), je pouze analytická, nechápe ono „proponere“, „synagogé“. I v člověku vidí pouze předmět, objekt, vůbec si to neuvědomuje. Děti nemají domov v pravém smyslu slova. Chybí charis - laskavost, proto se děti řezají, potřebují aspoň cítit bolest, jinak jsou ve vzduchoprázdnu. Vše se zařizuje technologicky i duševní propady mezi lidmi a v lidech samých. Máme špatné vzdělávání, potřebujeme lidi probouzet k jejich posledním pramenům, jen tam je domov, sebedůvěra a svoboda. NIkoli vše je možno plánovat, organizovat a kontrolovat - to by si politici mohli uvědomit.
Proběhl Štědrý den a rozdělování dárků. Co přát této zemi do příštího roku?
Jen dobré, vzdělané a hlavně kultivované lidi v decizi!!!!
