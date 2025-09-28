Hejtman Bělica: Připojila se i společnost OKK Koksovny

Tou se obě strany zavazují k aktivitám nad rámec zákonné legislativy, aby přispěly ke zlepšování životního prostředí v regionu.
„Kvalita ovzduší se v našem regionu stále zlepšuje. Výstupy nejnovější Situační zprávy o kvalitě ovzduší jsou tak důkazem, že ve snaze zlepšit životní prostředí jdeme správným směrem. Kromě zákonných povinností krajského úřadu, jako je aplikace emisních limitů dle Evropské legislativy, se také snažíme s podniky jednat a hledat možnosti, co bychom pro naše životní prostředí mohli udělat navíc. Tak vznikají naše dobrovolné dohody a mě velice těší, že se připojila i společnost OKK Koksovny,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Kraj se v rámci dohody stejně jako v minulých letech zavázal k financování nadlimitního čištění komunikací, příspěvkům na výměny starých kotlů za ekologické zdroje tepla a dotacím na enviromentální vzdělávání. Také například pomůže obcím efektivně hospodařit s vodami či nakládat s odpady. Dobrovolnou dohodu podepsali hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a Pavel Woznica, výkonný ředitel a předseda představenstva OKK Koksovny.
„V Moravskoslezském kraji podnikáme, ale také zde po generace žijí naši zaměstnanci a jejich rodiny. Péče o naše okolí, zejména o životní prostředí, se stala běžnou součástí naší každodenní práce. Investujeme významné finanční prostředky do proekologických projektů a opatření nad rámec našich zákonných povinností. Jsem rád, že se nám daří propojovat různé menší projekty do smysluplného celku s pozitivním efektem na okolí. Dobrovolná dohoda je pro náš kraj příležitostí dále zlepšovat kvalitu života pro všechny jeho obyvatele,“ řekl při podpisu dohody Pavel Woznica, výkonný ředitel OKK Koksovny.
„V oblasti životního prostředí je v Moravskoslezském kraji pravděpodobně nejzásadnějším tématem čistota ovzduší. Jeho kvalita je pro nás velmi důležitá a každý krok, který ji pomůže zlepšit, je velmi vítaný. I když průmysl už dávno není největším zdrojem znečištění, je potřeba být s podniky v úzkém kontaktu a motivovat je k tomu, aby ekologizace provozu zůstávala mezi jejich prioritami. Dobrovolné dohody jsou v tomto vhodným nástrojem,“ uzavřel radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Pavel Staněk.
autor: PV