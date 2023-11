Hejtman Grolich: Unikátní zdravotnické zařízení. Doufám, že ho nikdy nebudete potřebovat

reklama

Doufám, že tohle nikdy nebudete potřebovat!

Co?

Sanatorium Pálava bude totiž v Česku unikátní zařízení. A bude tu hlavně pro rehabilitaci pacientů po hodně těžkých a kritických stavech.

Tak proto doufám, že to nebudete potřebovat. Ale kdyby přece, tak tohle může dost pomoct.

V Česku totiž jsou podobná zařízení jenom dvě. Jedno je v Hrabyni a druhé v Kladrubech a čeká se strašně dlouho…

Je to největší zdravotnická akce v kraji. Chystá se už dlouhé roky. My jsme tomu teď konečně dali reálný rámec a jde se stavět. A docela se povedlo i výběrové řízení - vysoutěžili jsme to o 200 milionů levněji než byl plán. A z celkové ceny 784 milionů ještě pravděpodobně ušetříme dalších 289 milionů, když dopadne dotace. A to věřím, že dopadne.

Hotovo by mělo být za dva roky.

Jdeme na to.

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



