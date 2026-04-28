Hejtman Kuba: Jsem rád, když máme v týmu co nejvíc chytrých a pracovitých žen

Katka Daczická. Další posilou týmu Našeho Česka je opět žena. Musím říct, že mi to dělá radost. Katka je ekonomka a daňová poradkyně, je členkou rady města Kutná Hora a zároveň středočeskou krajskou zastupitelkou. Vedle svého podnikání se v Kutné Hoře dlouhodobě věnuje kultuře. Navíc založila nadační fond, který pomáhá převážně maminkám samoživitelkám s úhradou školného pro jejich talentované děti v uměleckých školách.
Tohle mě opravdu baví a mám radost, že se Katka rozhodla přidat do našeho týmu. Jsem rád, když máme v týmu co nejvíc chytrých a pracovitých žen, které nepotřebují politiku k tomu, aby se uživily, ale berou ji jako nástroj, jak dělat věci kolem sebe lepší, a dokážou do ní vnést rozum i srdce.
Katka se stejně jako spousta z nás rozhodla ukončit členství v ODS a pracovat s námi ve Středočeském kraji na budování našeho hnutí.
Naše Česko – děje se to právě teď.
