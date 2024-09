Hejtman Kuba: Klíčová úprava silnice, na kterou se roky čekalo

„Nově vybudovaný úsek výrazně zlepší průjezdnost klíčové dopravní tepny mezi Prachaticemi a obcí Libínské Sedlo. Tento úsek byl dlouhodobě kritizován kvůli bezpečnosti a špatné průchodnosti, proto byl přidán stoupací pruh. Ten umožní bezpečnější a komfortnější objíždění nákladních automobilů, které při stoupání do kopce blokovaly ostatní dopravu.

Tahle komunikace neslouží jenom místním, vede na hranici a v tomhle tom úseku nebylo možné předjíždět. Jakmile se tady objevil první sníh, tak se zde kamiony zasekávaly a dopravu to velmi komplikovalo. Já mám z toho radost, protože je to jedna z věcí, kterou jsme před čtyřmi lety slíbili Jihočechům a podařilo se ten projekt připravit, a dokonce už i zrealizovat. Tak si myslím, že to má být a pro Prachaticko je to prostě klíčová úprava silnice, na kterou se tady roky čekalo,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

S jeho názorem souhlasí i místostarosta Prachatic Jakub Nepustil. Ten doufá, že zlepšení průjezdnosti silnice zvýší životní úroveň všech obyvatel Prachatic. „Dřív byla velmi frekventovaná Zlatá stezka z Pasova do Prachatic, na kterých Prachatice zbohatly. Takže doufáme, že současné zlepšení komunikace směrem do Německa a směrem na Pasov přinese rovněž Prachaticím prosperitu,“ uvedl místostarosta Prachatic.

Nové technologie a bezpečnostní prvky

Projekt realizovaný společností STRABAG Silnice a.s. využil moderní technologie v oblasti stavebnictví, zejména díky implementaci realizačního projektu do 3D modelu, což umožnilo celou stavbu zrychlit a zefektivnit. Během výstavby se zhotovitel musel vypořádat s řadou technických výzev, jako byla práce s nesourodě zvětralou skálou, kterou bylo nutné zabezpečit pomocí ocelových sítí a plastových protierozních georohoží.

Celý projekt je spolufinancovaný z Evropské unie. Právě v čerpání dotací na dopravní stavby se Jihočeskému kraji mimořádně daří. Upozornil na to ředitel jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky Petr Bouška. „V modernizaci regionální silniční sítě za pomoci evropských peněz je Jihočeský kraj rekordmanem mezi českými a moravskými regiony. S pomocí IROP se tu podařilo rekonstruovat nebo vystavět už 224 km silnic,“ upřesnil ředitel Bouška a dodal: „Naší prací je nejen administrace, dohled a kontrola projektů spolufinancovaných z IROP, ale především výpomoc příjemcům, aby dosáhli na maximální možnou podporu. S Jihočeským krajem se nám to daří. Spolupráce na 44 projektech už do regionu přinesla 2,5 miliardy korun.“

Podrobnosti o projektu:

Název stavby: Silnice II/141, stoupací pruhy Libínské Sedlo, úsek 2

Investor: Jihočeský kraj, spolufinancování z EU

Celkové náklady: 67 276 065,51 Kč s DPH (z toho 43,7 milionů přispěje EU)

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

Projektant: Akiprojekt s.r.o.

