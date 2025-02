Hejtman Kuba: Ocenění medailisty z her XI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR

Hry se konaly na konci ledna v Moravskoslezském kraji a mladí Jihočeši v konkurenci sportovců z ostatních 13 krajů a Hlavního města Prahy obsadili jedenácté místo. Celkové vystoupení završili ziskem šesti cenných kovů – dvou stříbrných a čtyř bronzových medailí. Neméně důležitá je skutečnost, že jihočeští sportovci soutěží čestně. Důkazem je Cena Fair Play, kterou získal mladý hokejista Michal Hruška.

„Účast našich sportovců mi samozřejmě dělá radost. Letní olympiáda byla z pohledu medailí úspěšnější, protože velkou roli hráli například karatisté, což je v Jihočeském kraji sport s obrovským zázemím. Zimní sporty jsou pro nás tradičně o něco náročnější, o to cennější je každá získaná medaile. Obzvlášť mě potěšilo, že jsme si domů přivezli Cenu Fair Play. Hokejista Michal Hruška během zápasu odvolal faul, který na něj rozhodčí odpískal, a to považuji v jeho věku za velké gesto. Dnes jsou děti pod neustálým tlakem na výkon a úspěch, takže schopnost přiznat, že jsem faulován nebyl, to je z mého pohledu super a udělalo mi to velkou radost. Chci poděkovat všem sportovcům, ale také trenérům a rodičům, kteří za jejich přípravou stojí. Bez jejich podpory by to nešlo,“ ocenil hejtman Martin Kuba.

Přestože celkové umístění jihočeské výpravy nepatřilo mezi nejlepší, sportovci předvedli bojovnost a odhodlání. „Sice jsme medailově nebyli úplně na špičce, ale naši závodníci do toho dali opravdu všechno. Měl jsem možnost být přímo na místě a viděl jsem skvělé výkony. Rád bych vyzdvihl biatlonisty, kteří do soutěží vložili maximální úsilí a byli opravdu vynikající,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport David Štojdl.

Zimní olympiáda dětí a mládeže, pořádaná Českým olympijským výborem, je největší republikovou soutěží pro mladé sportovce ve věku 12 až 16 let. Kromě samotného závodění přináší atmosféru skutečných olympijských her – slavnostní zahájení s olympijským ohněm, společné bydlení v olympijské vesnici a skládání olympijské přísahy.

Ocenění medailisté

Snowboarding

Starší žákyně

Zuzana Kočanová snowboardcross 2. místo

Mladší žákyně

Emma Kolmanová paralelní obří slalom 2. místo

snowboardcross 4. místo

Starší žáci

Vojtěch Kohout snowboardcross 3. místo

paralelní obří slalom 4. místo

Trenéři: Josef Bejček, Petra Hrůšová, Martin Heider, Albert Hrůša

Běžecké disciplíny

Starší žákyně

Silvie Půbalová 3 km volně 3. místo

3 km klasicky 4. místo

Trenéři: Petr Steinbach, David Půbal, Vladimír Šíp

Alpské disciplíny

Mladší žáci

Adam Novotný slalom 3. místo

Trenéři: Pavel Kroupa, Roman Sajfríd, Jiří Voráček, Petr Brandtner

Krasobruslení

Starší žákyně

Sofie Mertlová krátký program a volná jízda 3. místo

Trenéři: Ivana Andrejičová, Iveta Bidařová

Cena Fair-play

Michal Hruška lední hokej

(HC Banes Motor České Budějovice)