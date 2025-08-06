Senátor Růžička: Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti. Poslali jsme to Ústavnímu soudu

07.08.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozdílnému přístupu k českým a ukrajinským dětem v českém školství.

Foto: ČT24
Popisek: Senátor Jiří Růžička v pořadu Interview ČT24

Ano, podali jsme návrh Ústavnímu soudu, aby tento nesmysl zrušil. Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti až tehdy, kdy na ně nějaké místo ve školách zbyde, považujeme za protiústavní a zcela v rozporu s tím, jak se ČR snaží Ukrajině pomoct. Léčit si frustraci z nekonečné ruské války, obrovských nákladů i možných problémů při výuce na úkor šestiletých dětí, které ztratily domov nebo tátu, je navíc nelidské a nemorální. Ve Sněmovně tento předem neprojednaný návrh paní poslankyně prošel hlavně díky poslancům ANO a SPD. Ti se poté, co nebyl návrh přijat,  probrali, vycítili šanci, zpochybnili své předchozí NE a návrh pak zázračně prošel...

Mgr. Jiří Růžička

  • BPP
  • senátor
