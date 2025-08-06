Senátor Růžička: Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti. Poslali jsme to Ústavnímu soudu

Ano, podali jsme návrh Ústavnímu soudu, aby tento nesmysl zrušil. Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti až tehdy, kdy na ně nějaké místo ve školách zbyde, považujeme za protiústavní a zcela v rozporu s tím, jak se ČR snaží Ukrajině pomoct. Léčit si frustraci z nekonečné ruské války, obrovských nákladů i možných problémů při výuce na úkor šestiletých dětí, které ztratily domov nebo tátu, je navíc nelidské a nemorální. Ve Sněmovně tento předem neprojednaný návrh paní poslankyně prošel hlavně díky poslancům ANO a SPD. Ti se poté, co nebyl návrh přijat, probrali, vycítili šanci, zpochybnili své předchozí NE a návrh pak zázračně prošel...
autor: PV