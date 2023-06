Hejtman Netolický: Kraj připravuje modernizaci silnice z Jablonného do Mladkova

reklama

Na projekt za přibližně 110 milionů korun chce kraj získat dotační prostředky z programu přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika – Polsko 2021-2027.

„Na modernizaci silnice II/311 z Mladkova do Jablonného nad Orlicí jsme podali žádost o dotaci z programu přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika – Polsko 2021-2027. V minulosti jsme opravili část silnice z Horní Čermné do Nepomuk a připravujeme modernizaci úseku z Horní Čermné do Mistrovic. Devět kilometrů dlouhý úsek z Mladkova do Jablonného by měl v předpokládaných cenách vyjít na 110 milionů korun a pevně věříme, že se nám evropské fondy podaří získat. V ideálním případě bychom tak mohli obdržet až 80 milionů korun. Pokud by vše šlo podle plánu, tak bychom rádi stavbu zahájili na konci příštího roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Řeč byla také o průběhu rekonstrukce silnice III/31113 směrem na Bystřec. Předpokládaný termín dokončení prací je dle informací z posledního kontrolního dne na konci srpna letošního roku.

Hejtman s novým starostou Romanem Nožkou a místostarostkou Martinou Balážovou hovořil také o projektech samotného města, ale také o rozvoji cyklostezek, což se na několik etap dotýká celého území od Jablonného až po Dolní Moravu. Tématem jednání byla také železniční dopravní obslužnost s návazností přes Ústí nad Orlicí směrem na Prahu, podpora dobrovolných hasičů či letní jízdy parních vlaků.

