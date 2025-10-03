Hejtmanka Pecková: Antikampaň proti STAN šířená ze zahraničí

Někdo zaplatil na velkých českých zpravodajských serverech hustou antikampaň proti STAN. Jedná se o placené a neoznačené reklamní bannery šířené prostřednictvím zahraniční reklamní platformy, tedy bez možnosti rychlé identifikace zdroje. Zároveň jde o typ reklamy, který uživatelé nemají možnost ručně a aktivně nahlásit. Bannery porušují volební zákon.
Nenechme se odradit. Evidentně se nás fakt bojí.
Pojďme volit. Společně to zvládneme.
autor: PV