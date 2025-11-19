David (SPD): Orbán hovoří o snaze vyléčit alkoholika vodkou

19.11.2025 13:09

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k další fianční podpoře Ukrajiny

Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Maďarský premiér Viktor Orbán považuje za neuvěřitelné, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uprostřed korupčního skandálu prosazuje další finanční podporu Ukrajiny. Na rozdíl od mnoha jiných aktérů v EU Budapešť dosud neztratila zdravý rozum.

V dopise evropským hlavám států a vlád Ursula von der Leyenová informovala o „značném finančním deficitu“ Ukrajiny v příštích dvou letech. Členské státy EU se musí dohodnout na možnosti financování, aby se tento deficit překlenul, požadovala předsedkyně Evropské komise. V pondělí o tom informovalo několik zpravodajských portálů.

Maďarský premiér Viktor Orbán na to reagoval na sociálních sítích. Politik na platformě X napsal, že dopis od předsedkyně Komise, v němž vyzvala členské státy EU, aby Ukrajině poslaly více peněz, obdržel. „Je to ohromující.“

V souvislosti s korupčním skandálem, který v současné době otřásá Ukrajinou, Orbán zdůraznil, že je nyní jasné, že „válečná mafie zpronevěřuje peníze evropských daňových poplatníků“.

Maďarský vůdce dodal, že místo požadavku skutečné kontroly výdajů nebo pozastavení plateb Kyjevu navrhuje předsedkyně Evropské komise utratit na Ukrajinu ještě více peněz. Pokračoval: „Celá věc je trochu jako snažit se pomoci alkoholikovi tím, že mu pošlete další bednu vodky. Maďarsko neztratilo zdravý rozum.“

V dopise Brusel opět navrhuje mimo jiné využít zmrazená ruská aktiva ve prospěch Ukrajiny. Plány počítá s využitím finančních prostředků z ruské centrální banky k poskytnutí Ukrajině půjček až do výše 140 miliard eur.

Diskuse o konfiskaci zmrazených ruských finančních prostředků znepokojují investory, uvedla dříve Valérie Urbainová, generální ředitelka Euroclearu, největšího světového clearingového systému pro cenné papíry. Euroclear v současné době drží ruský státní majetek v hodnotě přibližně 200 miliard eur.

MUDr. Ivan David, CSc.

  SPD
  europoslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

