Poptávka Pentagonu po F-35 padá. Hlásí u strojů obtíže. A nejen to

Pentagon výrazně omezil plánované nákupy stíhaček páté generace F-35 pro fiskální rok 2026 a snížil počet na pouhých 47 letounů, což představuje 45procentní snížení oproti 86 letounům pořízeným ve fiskálním roce 2024. Ušetřené finanční prostředky mají být vloženy do vývoje stíhaček šesté generace, stíhaček F-47. O plánech Pentagonu informoval Military Watch Magazine.
„Tyto problémy dohromady pravděpodobně významně podkopaly poptávku Pentagonu po letadlech. Škrty v nákupu F-35 nastaly uprostřed rostoucí krize letectva kvůli jeho rozpočtu, zejména kvůli obrovským nákladům na vývoj, pořízení a provoz strojů F-47,“ upozornil server s tím, že nervozitu na americké straně ještě zvýšil krok čínské armády, která již v závěru roku 2024 představila létající prototyp stíhačky šesté generace. V Pentagonu si prý mimo jiné položili otázku, nakolik budou stíhačky F-35 platné na scéně, kde možná budou létat i stíhačky šesté generace – čínské stíhačky šesté generace.
V jistém smyslu je ale snížení domácí poptávky po stíhačkách F-35 i dobrou zprávou. Američané je vyrobí i tak a poskytnou je do zahraničí. Stíhačky F-35 si objednalo na 20 zahraničních partnerů.
