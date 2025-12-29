Mašek (ANO): Tak se nám úředníci urazili a začali vyhrožovat

Nová vláda Andreje Babiše (ANO) zruší 322 úřednických míst – a okamžitě se vytahují právníci, žaloby, výhrůžky a přichází brekot. Tohle je přesně ten moment, kdy se naplno ukazuje, jak zvráceně jsme si nastavili služební zákon. Měl chránit stát. Místo toho chrání pohodlí, neodvolatelnost a aroganci úřednické kasty.
Nabírat lidi bez rozmyslu, jako to dělala minulá vláda? To bylo špatně, to ví každý. Věděli to i oni. Ale propouštět? To si snad dovolujete moc! Copak ta místa slouží jako doživotní prebendy? Jsou to pracovní pozice, placené z našich daní. Z peněz lidí, z nichž mnozí žádnou jistotu nemají a mohou letět z práce ze dne na den – bez petic, bez právníků, bez mediálního humbuku.
Největší seškrtání čeká Úřad vlády, stovka lidí pryč z více než šesti set. A místo otázek, proč tam těch šest set vůbec bylo, slyšíme jen křik, paniku a hysterii. Na ministerstvech to samé. Na financích ministryně Alena Schillerová ruší šest odborů – a svět se prý má zbořit. Přitom se ptáme, k čemu ty odbory vlastně byly a co reálně dělaly.
Na zahraničí je to vyloženě groteska. Končí šéfové téměř všech sekcí, ruší se celé odbory – a najednou se tváří, že bez nich stát okamžitě zkolabuje. Na ministerstvu práce a sociálních věcí dokonce vzniká petice. Petice! Když se ruší celé fabriky, tak nic, tady se ale ruší úřednické židle.
A třešnička na dortu? Soudy! Podle Hospodářských novin se část úředníků chystá bránit soudně. Právníci varují, že změny mohou být v rozporu se služebním zákonem. Jinými slovy: Jakmile se sáhne na teplé místo, okamžitě se tasí paragrafy. Zákon, který měl zajistit profesionalitu státní správy, se změnil v neprůstřelnou stěnu proti jakékoli personální změně.
Tak si to řekněme jasně: Stát není sociální ústav pro úředníky. Veřejná služba není nárok na doživotní klid. A kdo si myslí, že jeho post je nedotknutelný, protože má razítko a paragraf v ruce, ten zapomněl, komu má vlastně sloužit!
