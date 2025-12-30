Ministr Bednárik: Potřebujeme znalost samospráv i zkušenosti s velkými projekty

30.12.2025 13:09 | Monitoring
autor: PV

Od 1. ledna 2026 posílí vedení Ministerstva dopravy Adam Kalous, který se ujme funkce náměstka ministra dopravy.

Ministr Bednárik: Potřebujeme znalost samospráv i zkušenosti s velkými projekty
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bednárik, ministr dopravy

Do resortu přichází se zkušenostmi ze samosprávy, parlamentní politiky i řízení veřejných projektů. Působil jako starosta Jeseníku, byl poslancem a věnoval se tématům spojeným s fungováním obcí, krajů i státu. Ve své nové roli se zaměří především na oblast samosprávy, strategického řízení a investičních silničních projektů, kde může plně využít své dosavadní zkušenosti.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 19595 lidí

„Do resortu dopravy přichází člověk, který má velmi dobrou znalost fungování samospráv a zároveň zkušenosti s velkými investičními a stavebními projekty. Právě takovou kombinaci dnes na ministerstvu potřebujeme,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Adam Kalous v letech 2017 až 2021 působil jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v letech 2016 až 2020 byl zastupitelem Olomouckého kraje a v období 2014 až 2018 stál v čele města Jeseník. Během působení v Poslanecké sněmovně byl členem Podvýboru pro dopravu a významně se také podílel na rekodifikaci stavebního práva. Od roku 2021 působil jako Senior Manager Public Affairs v železniční společnosti AŽD Praha.

„Aby nevznikaly jakékoli pochybnosti o možném střetu zájmů, bude se Adam Kalous věnovat výhradně projektům mimo železniční segment Ministerstva dopravy,“ uzavírá ministr Bednárik.

Ivan Bednárik, MBA

  • BPP
  • ministr dopravy
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Bednárik: Zákaz spalovacích motorů je potřeba zcela zrušit
Ministerstvo dopravy: Starší vozidla nebudou muset každý rok na STK
Senátor Hraba: Ministři české vlády mají mít české občanství
Železničáři dali stopku kritice Chvilkařů. Dopisem podpořili Bednárika na ministra dopravy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MD , management , Bednárik

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí nový ministr předcházet možnému podezření ze střetu zájmů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jiří Čunek byl položen dotaz

Vláda

Chápu vás dobře, že vy hodnotíte líp novou vládu než tu předchozí? A jelikož to není poprvé, co se stavíte na stranu ANO, neuvažujete, že byste změnil politický dres?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zahradil: Rok je třeba končit pozitivně

14:07 Zahradil: Rok je třeba končit pozitivně

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k založení Centra asijsko-pacifických studií