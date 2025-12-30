Ministr Bednárik: Potřebujeme znalost samospráv i zkušenosti s velkými projekty

Do resortu přichází se zkušenostmi ze samosprávy, parlamentní politiky i řízení veřejných projektů. Působil jako starosta Jeseníku, byl poslancem a věnoval se tématům spojeným s fungováním obcí, krajů i státu. Ve své nové roli se zaměří především na oblast samosprávy, strategického řízení a investičních silničních projektů, kde může plně využít své dosavadní zkušenosti.
„Do resortu dopravy přichází člověk, který má velmi dobrou znalost fungování samospráv a zároveň zkušenosti s velkými investičními a stavebními projekty. Právě takovou kombinaci dnes na ministerstvu potřebujeme,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Adam Kalous v letech 2017 až 2021 působil jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v letech 2016 až 2020 byl zastupitelem Olomouckého kraje a v období 2014 až 2018 stál v čele města Jeseník. Během působení v Poslanecké sněmovně byl členem Podvýboru pro dopravu a významně se také podílel na rekodifikaci stavebního práva. Od roku 2021 působil jako Senior Manager Public Affairs v železniční společnosti AŽD Praha.
„Aby nevznikaly jakékoli pochybnosti o možném střetu zájmů, bude se Adam Kalous věnovat výhradně projektům mimo železniční segment Ministerstva dopravy,“ uzavírá ministr Bednárik.
