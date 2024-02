Herman (ANO): Stanovisko vedení je, že co se odváží odporu, to rozbijeme nemilosrdně!

reklama

Jde o zinscenované odvolání mojí osoby z Dozorčí rady Krajské správy a údržby silnic a raději předem podotýkám, že důvodem k napsání tohoto textu, není nic jiného, než kritika postupů a poměrů panujících ve vedení Středočeského kraje.

Oficiálním důvodem pro moje odvolání z Dozorčí rady byla původně ztráta důvěry a vynášení důvěrných informací. Tady jen na okraj podotknu, že zápisy z rady jsou zveřejňovány na webu Krajské správy a údržby silnic, tedy zas tak důvěrné ty informace opravdu být nemohly, ani kdybych nějakou opravdu vynesl, což se ale nestalo.

Zajímavé je, že do okamžiku mého odvolání nikdo na moji důvěryhodnost, či cokoli jiného neupozorňoval. Tedy bych očekával, že pokud by nějaké výtky byly, měly mi být sděleny a měl jsem dostat možnost vše vysvětlit.

To se nestalo, proč taky – komunistická pěst v minulosti také vždy udeřila bez varování.

Vlastně se to ani stát nemohlo. Protože seriózní, hmatatelný, neboli konkrétní důvod pro mé odvolání prostě neexistuje. Celé je to pomsta za moji kritiku poměrů jak na Krajském úřadu, tak v samotné Krajské správě a údržbě silnic (KSUS), především v souvislosti s velmi sporným auditem KSUS.

Je také dost dobře možné, že jde o jakýsi trest za to, že jsem opakovaně upozorňoval na údajné propojení hejtmanky Peckové (STAN) s hlavními aktéry kauzy DOZIMETR, o kterém psala některá média.

Mimochodem jsem v této souvislosti koncem roku obdržel žalobu od hejtmanky Peckové. Bylo zřejmě už třeba rázně zakročit, Středočeský kraj si přece rozvracet nenechají.

Ale k věci. V odůvodnění mého odvolání, které bylo zasláno zhruba tři týdny poté, co mi bylo sděleno ústně, radní pro dopravu Bendl (ODS) píše:

Text z odůvodnění odvolání z DR. Foto Martin Herman

To je jediná konkrétní informace z několikastránkového textu plného obecných frází o ztrátě důvěry.

Jedinou konkrétní výtkou a důkazem pro údajný únik informací má tedy být můj facebookový status z 11.7.2023 a vyjádření pro MF DNES, které jsem poskytl na základě informací z médií, že Audit Krajské správy a údržby silnic, který si Kraj objednal poté, co začala Policie vyšetřovat jejího ředitele Lichtnegera, se vůbec ředitelem Lichtnegerem nezabýval.

Takto tedy zní text, na základě kterého jsem byl odvolán: „Absurditu celého auditu dokresluje fakt, že v návrhu auditorské zprávy se vůbec neobjevila zmínka o odvolaném řediteli Lichtnegerovi, kterého vedení kraje zbavilo funkce na základě jeho zapojení do kauzy Dozimetr, a nebyly ani zkoumány zakázky z doby jeho působení“.

Jak jsem předeslal, svoje odvolání beru jako účelové a jako snahu zbavit se největšího kritika hospodaření krajských silničářu v době, kdy jel Dozimetr na plné pecky.

Tomu odpovídá i důkazní materiál, který soudruzi ze STAN a ODS předložili a po vzoru 50. let se s ním nijak nemazlili, protože věděli, že je prostě třeba se mě zbavit.

Jak se říká: „S podobnými živly, soudruhu, je třeba se vypořádat po našem, po bolševicku!“

Tak se tedy stalo, že jediný důkaz toho, že jsem vynášel informace, nakonec vlastně jen dokazuje účelovost mého odvolání. Soudruzi ve své snaze o „Hermanův konec“ totiž zřejmě zapomněli, že se zhruba 14 dní před těmito mými slovy se vyjádřil pro média právě onen radní Bendl, který byl autorem textu zdůvodňující moje odvolání, a sám potvrdil, že Lichtnegerova éra v Auditu úplně chybí.

„Máte pravdu, je to vada,“ řekl k tomu sám Bendl s tím, že už vyzval auditory k nápravě.

Níže přidávám také odkaz na článek, kde tato slova užil a který vyšel 30. června 2023. V této souvislosti jen připomínám, že mnou zveřejněná „tajná informace“ byla „vynesena“ 11. července 2023, tedy zhruba dva týdny po jejím zveřejnění v médiích.

Výsek z textu zveřejněném na Seznam Zprávách. Foto Martin Herman

Víc dodávat asi netřeba.

Takže, soudruzi, až se budete zase chtít někoho zbavit, tak si to buď lépe nachystejte, nebo rovnou řekněte, že lidi s jinými názory nestrpíte. Mimochodem, před dvěma dny na Krajském zastupitelstvu, když jsem veřejně prokázal účelovost svého odvolání, radní Borecký (STAN) řekl, že Rada měla pravomoc mě odvolat a tak to udělala. Argumenty už se ani nezdržoval.

S tím problém nemám, svoji moc si až do voleb mohou dokazovat, jak chtějí. Ale aby svoji touhu po tom se mě zbavit maskovali za termíny jako ztráta důvěry, nebo vynášení informací, proti tomu se ohrazuji.

A jsem rád, že to nakonec i radní Borecký přiznal a naplnil tak moto komunistického prezidenta Husáka: „Stanovisko vedení je takové že to, co se odváží aktivního odporu, nebo něco podobného, rozbijeme nemilosrdně, ať by to stálo, co stálo.“

Čest práci!

Zdroje ZDE a ZDE.

Poblikování se svolením autora.

Martin Herman, MPA ANO 2011



