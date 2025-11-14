Hřib (Piráti): Tlačítka v MHD se dají zmáčknout i přes rukáv nebo loktem

Od soboty 15. 11. spouštíme plošné centrální otevírání dveří v metru – tedy bez nutnosti mačkat tlačítko. Děláme to kvůli velkému nárůstu hepatitidy A a po dohodě s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.
Ve špičkách už tak většina strojvedoucích jezdí kvůli rychlejšímu odbavení, takže změna bude nejvíc vidět hlavně večer a o víkendech.
V tramvajích a autobusech to kvůli zastávkám na znamení zavést nejde, ale připomínám, že tlačítka jsou i na tyčích – dají se zmáčknout přes rukáv nebo loktem.
Veškerá tlačítka i madla jsou nadále pravidelně dezinfikována při úklidu.
autor: PV