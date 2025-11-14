Hřib (Piráti): Tlačítka v MHD se dají zmáčknout i přes rukáv nebo loktem

15.11.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k šířící se žloutence.

Hřib (Piráti): Tlačítka v MHD se dají zmáčknout i přes rukáv nebo loktem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zdeněk Hřib

Od soboty 15. 11. spouštíme plošné centrální otevírání dveří v metru – tedy bez nutnosti mačkat tlačítko. Děláme to kvůli velkému nárůstu hepatitidy A a po dohodě s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Ve špičkách už tak většina strojvedoucích jezdí kvůli rychlejšímu odbavení, takže změna bude nejvíc vidět hlavně večer a o víkendech.

V tramvajích a autobusech to kvůli zastávkám na znamení zavést nejde, ale připomínám, že tlačítka jsou i na tyčích – dají se zmáčknout přes rukáv nebo loktem.

Veškerá tlačítka i madla jsou nadále pravidelně dezinfikována při úklidu.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Piráti plivou na Babiše, nedostali funkce. Malá odhalila pravý důvod
Hřib (Piráti): Kde je prostor pro věcnou diskusi?
Hřib: Okamura nepřijde? Vadí. Přijde? Vadí taky
Hřib jako nejvyšší hospodář. Návrh Richterové vzbudil pobavení i odpor

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bojíte se nákazy v MHD?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Zlepšení

Jak přesně - v jakém ohledu jste podle vás lidem za vaší vlády usnadnili a zpříjemnili život? Kdyby tomu tak bylo, nemyslíte, že byste ve volbách dopadli líp? Netvrdím, že to, že se většina lidí má hůř je vaše vina, ale taky si teda nemyslím, že jste pochopili fakt, že se lidé mají hůř, naopak jste...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hřib (Piráti): Tlačítka v MHD se dají zmáčknout i přes rukáv nebo loktem

8:14 Hřib (Piráti): Tlačítka v MHD se dají zmáčknout i přes rukáv nebo loktem

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k šířící se žloutence.