Hrnčíř (SPD): 7 důvodů, proč bychom měli říct jasné NE přijetí eura v ČR

1. Suverenita a samostatnost

Koruna je nejen měnou, ale i symbolem naší národní suverenity. V době, kdy svět čelí finančním krizím, je důležité mít kontrolu nad vlastní měnovou politikou. Euro nám tuto kontrolu odebírá.

2. Ekonomická flexibilita

Přijetím eura by Česká republika předala kontrolu nad svou měnovou politikou Evropské centrální bance (ECB). To by znamenalo, že by již ČNB nemohla samostatně rozhodovat o úrokových sazbách nebo provádět kurzové operace. Měnová politika ECB je nastavena pro celou eurozónu, což může být problematické, protože ekonomiky jednotlivých členských zemí se mohou výrazně lišit a politika, která je vhodná pro jednu zemi, nemusí vyhovovat potřebám jiné.

3. Národní identita

Měna je také částí naší národní identity a kultury. Pro mnohé z nás je používání koruny výrazem hrdosti a příslušnosti k naší zemi.

4. Ekonomické dopady

Přijetí eura by mohlo znamenat zdražení. Země, které přijaly euro, často zaznamenaly růst cen, který negativně ovlivnil životní náklady občanů.

5. Náklady na přechod

Přechod na euro by znamenal nemalé náklady spojené s přizpůsobením cen, výměnou bankovek a mincí, aktualizací účetních systémů a školením zaměstnanců.

6. Riziko "nákazy" z ekonomických problémů jiných zemí

Členství v eurozóně může znamenat, že ekonomické problémy v jedné zemi mohou snadněji ovlivnit další země, jak bylo vidět během evropské dluhové krize.

7. Většina občanů si dle průzkumů euro nepřeje

Není to jen ekonomická otázka, ale i politická. Přijetí eura by mělo být rozhodnuto transparentním a demokratickým procesem v referendu, jak dlouhodobě SPD navrhuje.

Převzato z profilu politika.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

Článek byl převzat z Profilu PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

