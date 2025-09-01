Ingrová (KSČM): Kde jsou nové byty a kdo zajistí budoucnost našich dětí?

Tento článek ukazuje, proč je otázka bydlení otázkou spravedlnosti a proč je potřeba posílit levici – od místní samosprávy až po Evropský parlament.
Doba se mění, ceny rostou a dostupnost bydlení se zhoršuje. Přesto vedení našeho města zůstává netečné. Už roky sledujeme, jak se s tímto zásadním tématem nehýbe vůbec nic. Ještě před komunálními volbami v roce 2022 slibovala radniční koalice dostupné bydlení, plánovala nové byty – a dnes? Nestaví se nic, neplánuje se nic. Lidé dál čekají.
Většina obyvatel bydlí dodnes v bytech, které vznikly ještě před rokem 1989 – na sídlištích jako Jihovýchod, stará i nová Bažantnice nebo Rudolfa Filipa. Tehdy se bydlení stavělo, protože vedení města vědělo, že lidé ho potřebují. Díky tomu dnes máme střechu nad hlavou. Ale naše děti a mladé rodiny mají stát před prázdnými sliby?
Z levicového pohledu je nutné myslet nejen na stavbu jednotlivých bytů, ale i na systémové řešení – například zavedení městských bytových fondů, podporu komunitních bytových družstev a regulaci nájmů tak, aby bydlení bylo dostupné všem, nejen těm, kdo mají vysoké příjmy.
Jedním z diskutovaných míst je pozemek na Horní Plesové. Mohl by sloužit pro výstavbu městských bytů, kombinovaného bydlení pro mladé rodiny, seniory nebo profese, které naše město potřebuje. Místo toho však zůstává roky nevyužitý – žádná projektová dokumentace, žádné dotační žádosti, žádná konkrétní příprava. Je to ukázka, jak krátkozrace město přistupuje k dlouhodobým potřebám občanů.
Na národní úrovni vidíme podobný problém. Neoliberální politika státu a neschopnost vlády zajistit dostupné bydlení vede k růstu nájemného a odchodu mladých rodin z regionů. Proto je nezbytné posílit levicovou opozici, která bude prosazovat systémová řešení, investice do veřejného bydlení a podporu rodin, seniorů a pracovních profesí kritických pro fungování měst.
Dostupné bydlení není jen místní nebo národní problém – je to evropský problém. Stávky a protesty napříč Evropou ukazují, že lidé po celé kontinentu trpí kvůli neudržitelným nájmům a nedostupnému bydlení. Evropská komise vytvořila nové portfolio pro otázky bydlení a Evropský parlament zřídil zvláštní podvýbor. Ale řešení, která dnes nabízejí neoliberální vedení EU, jsou příliš slabá a nedostatečná. Proto je potřeba posílit levicovou opozici na všech úrovních – místní, národní i evropské – a začít můžeme již 3. a 4. října ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Jako kandidátka do Poslanecké sněmovny za hnutí STAČILO! v?Jihomoravském kraji chci otevřeně říct: městské a dostupné bydlení je otázkou sociální spravedlnosti. Podporuji:
- stavbu dostupných bytů na městských pozemcích;
- zřízení městských fondů pro podporu nájemního bydlení;
- finanční a právní pomoc mladým rodinám a seniorům;
- opatření pro regulaci nájmů a podporu profesí, které naše město potřebuje, aby lidé nemuseli odcházet pryč;
- propojení národních i evropských iniciativ, které budou skutečně chránit právo na bydlení.
Protože město a stát mají být místem, kde se dobře žije všem – ne jen těm, kdo si to mohou dovolit. Když chceme udržet naše komunity a starat se o budoucnost mladých generací, musíme jednat hned, systematicky a s jasným plánem. A můžeme začít volbami v říjnu.
Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
autor: PV