Jak přistupovat k Airbnb? Piráti uspořádali odbornou konferenci k digitálním platformám v ubytování

U jednoho stolu se tak mj. sešli ministerští úředníci, experti, nájemníci, zástupci digitálních platforem a hoteliéři, aby diskutovali o pirátském návrhu zákona, který by měl aktualizovat pravidla pro ubytovací platformy.

Konferenci zaštítil předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek a předseda podvýboru pro digitální ekonomiku Martin Jiránek. Diskutovalo se o právním vymezení digitálních platforem, postavení osob dotčených krátkodobým ubytováním a o výběru poplatků a daní souvisejících s krátkodobým ubytováním. Diskutující se shodli, že nečinnost vlády a parlamentu v této oblasti byla příliš dlouhá. Od roku 2009, kdy společnost Airbnb vstoupila na český trh, zákonodárci nepřišli s žádnou relevantní právní úpravou sdílené ekonomiky.

„Za 9 let existence Airbnb vláda nepředložila žádný návrh, jak aktualizovat příslušné zákony. Proto jsme zpracovali návrh zákona, jak zdigitalizovat povinnosti ubytovatelů a přenést výběr poplatků na platformy, což by usnadnilo podnikatelům byrokracii a umožnilo odemknout potenciál rozvoje cestovního ruchu i v menších městech. Navíc by to podstatně zlepšilo výběr místních poplatků, na kterých jenom Praha přichází ročně o 120 milionů korun. O další peníze přichází stát na daních, protože nemá přístup k datům. Velkou pozornost věnujeme také sousedským vztahům, protože si řada obyvatel domů zejména v centru Prahy stěžuje na to, že Airbnb udělalo z jejich činžáku hotel. Na základě příspěvků z konference návrh dopracujeme a předložíme ho do Sněmovny,“ uvedl Jakub Michálek.

„Pro Prahu jde skutečně o zásadní téma – centrum města místní postupně opouští a stává se z něho jeden velký ubytovací komplex. Byty skupují podnikatelé, ta prvotní myšlenka sdílení se téměř vytratila a často jde jen o byznys. Je nutné jednoznačně vymezit rozdíl mezi podnikáním a sdílenou ekonomikou. Stěžejní část řešení tohoto problému leží v novelizaci zákonů, které dnes nereagují na aktuální vývoj a inovace v reálném světě,“ zmínil pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib.

Z diskuze dnes vyplynulo, že podle zástupců vedení Prahy je zapotřebí regulovat sdílenou ekonomiku tak, aby jednotlivé městské části měly možnost rozhodovat a regulovat počet pronajímaných bytů. K tomuto návrhu se přiklánějí i zástupci krajských měst a obcí. Zástupci Airbnb jsou připraveni vyjednávat v oblasti danění sdíleného ubytování, zástupce platformy Flatio dnes na konferenci volal po stabilním podnikatelském prostředí.

Návrh zákona, který ubytovatelům přes Airbnb a podobné platformy usnadní byrokracii, poprvé představil v polovině tohoto května předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Podle návrhu místní poplatky odvede přímo Airbnb a také bude umět nahlásit cizince cizinecké policii, což zákon dnes požaduje. Airbnb bude poplatky vybírat na základě dohody s obcí, která o to požádá. Návrh Pirátů také vychází vstříc požadavkům obyvatel domu, které může „hotel v bytě sousedů“ obtěžovat. Ten, kdo bude chtít podnikat v ubytování, by to měl nahlásit společenství vlastníků. Diskutuje se varianta, že by v případě opakovaných problémů s pořádkem v domě mohlo SVJ podnikání formou ubytování zakázat a věc by pak bylo možné řešit soudně.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoš (Piráti): Ve čtvrtek se rozhodne o budoucnosti svobodného internetu v Evropě Individuální vzdělávání zjednodušeno nebude. Piráti rozhodnutí Sněmovny kritizují Piráti znovu navrhují zúžit EET. Uspějí? Piráti: Do zákona o urychlení výstavby infrastruktury jsme prosadili ochranu vlastníků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV