Janulík (ANO): Čím méně víte, tím silnější máte názor

Děkuji vám za mé dvě minuty, pane předsedající.

No, podívejte se, genetici říkají Homo sapiens sapiens funguje cirka sedm set generací. To není tolik, jo, jsme tady asi sedm set generací. Potom od poslední doby ledové začala fungovat nějaká struktura společností z těch tlup a vyvinul se zcela přirozeně princip, který se jmenuje seniorát. Prostě všecky generace si vážily stařešinů, vážily si starých lidí. No, protože měli zkušenosti a věděli to, co ti mladí ještě nevěděli, poněvadž to vědět nemohli. Takže všecky ty civilizace před námi fungovaly na principu toho seniorátu.

U nás třeba jeden vinař - krásně to říká, že ti mladí jsou sice rychlejší než my, ale my staří známe zkratky. Takže na tomto principu vlastně se vyvinula civilizace a na tom principu jsme byli tady. A teď najednou - já za mého života na to zírám, že se najednou porušuje tento základní biologický princip, na kterém týž druh vlastně fungoval a dostal se tam, kam se dostal, že jsme doletěli na měsíc a vyvinuli jsme atomové bomby.

A to je prostě ten princip toho seniorátu. To, že mladí - se říkalo za Rakouska, mladí roráti, staří hófráti, to je samozřejmě přirozené. Ale aby se takovýmto způsobem jako rozdělovala společnost a ze starých, ze seniorů se dělali jako až paraziti a že prostě - při tom oni všechno vybudovali a teď by se měli stydět za to, že vůbec třeba chtějí důchod a to, že vy prostě všechno víte líp. A jak říkal jeden tady kolega, který tady seděl léta, čím méně o tom víte, tím silnější na to máte názor.

To je slepá ulička tohle. Bohužel se toho nedožiju, ale rád bych viděl, co bude potom někdy v dějepise psáno o této době. Já se hrdě hlásím k tomu, že ve vašem pojetí jsem dezolát, ale prostě jako vy možná za - někteří na to ani nepřijdete, ale jako ten život vás rozsoudí. Takže jako prosím - chce to trošku víc slušnosti, pokory, takovéto primární věci - dobrý den, na shledanou, prosím a děkuji. To by vám jako slušelo trošku víc než očurávat ambasády.

Děkuji.

