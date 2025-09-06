Juchelka (ANO): ČR se stala mezinárodním terčem posměchu

Když premiér Fiala tvrdí, že se vlastně „nic nestalo“ a stát o nic nepřišel, jako by zapomněl na to, že Česká republika se stala mezinárodním terčem posměchu. Už to není jen o jedné kauze, ale o naší pověsti.
Zatímco premiér bagatelizuje situaci, světová média mluví o České republice jako o pračce na peníze z trestné činnosti. To už není jen politická výměna názorů, to je skutečná, mezinárodní ostuda, která poškozuje naši důvěryhodnost a investiční prostředí.
A co víc? Stvoření mlhy kolem celé kauzy už nás stálo stovky tisíc korun. A vyrovnání s věřiteli? Dalších 50 milionů! To jsou peníze z našich daní, které se utratily na to, aby se celá věc „zametla pod koberec“.
Není to o tom, zda se něco „stalo,“ ale o tom, jak se s tím zachází. Mlčení a bagatelizace jen utvrzují, že vláda raději platí za to, aby se o problému nemluvilo, než aby ho transparentně vyřešila. A to je skutečný problém, který nás stojí mnohem víc než jen 50 milionů. Stojí nás to důvěru.
Ing. Aleš Juchelka
autor: PV