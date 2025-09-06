Juchelka (ANO): ČR se stala mezinárodním terčem posměchu

07.09.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauzám vlády Petra Fialy.

Juchelka (ANO): ČR se stala mezinárodním terčem posměchu
Foto: archiv: A. Juchelka
Popisek: Poslanec ANO Aleš Juchelka.

Když premiér Fiala tvrdí, že se vlastně „nic nestalo“ a stát o nic nepřišel, jako by zapomněl na to, že Česká republika se stala mezinárodním terčem posměchu. Už to není jen o jedné kauze, ale o naší pověsti.

Zatímco premiér bagatelizuje situaci, světová média mluví o České republice jako o pračce na peníze z trestné činnosti. To už není jen politická výměna názorů, to je skutečná, mezinárodní ostuda, která poškozuje naši důvěryhodnost a investiční prostředí.

A co víc? Stvoření mlhy kolem celé kauzy už nás stálo stovky tisíc korun. A vyrovnání s věřiteli? Dalších 50 milionů! To jsou peníze z našich daní, které se utratily na to, aby se celá věc „zametla pod koberec“.

Není to o tom, zda se něco „stalo,“ ale o tom, jak se s tím zachází. Mlčení a bagatelizace jen utvrzují, že vláda raději platí za to, aby se o problému nemluvilo, než aby ho transparentně vyřešila. A to je skutečný problém, který nás stojí mnohem víc než jen 50 milionů. Stojí nás to důvěru.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • místopředseda PS PČR
Článek obsahuje štítky

Juchelka

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Opravdu myslíte, že za útok na Babiše může vláda?

Myslíte, že za rostoucí násilí a čím dál víc rozdělenou společnost může jen tato vláda? Podle mě za to můžete všichni politici - to jak se k sobě chováte, myslíte, že to je cesta, jak dosáhnout toho, aby se hlavně k sobě navzájem chovali lidé zase lépe a dokázali respektovat názor jiných, s kterým t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

