Kolovratník (ANO): Jasný vzkaz od Tykače - zaplaťte mě

Možné uzavření Tykačových uhelných elektráren? Klíčové rozhodnutí neleží u krajů, ale u energetických regulátorů
V médiích se objevily informace o možném uzavření uhelných elektráren ze skupiny Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače. Oznámení se týká i elektrárny Chvaletice v Pardubickém kraji, což okamžitě vyvolalo veřejnou debatu o dopadech na region i energetickou bezpečnost České republiky.
Zásadní skutečnost ovšem zanikla v informačním šumu: kraje ani hejtmani o provozu či uzavírání uhelných elektráren nerozhodují. Jejich role se omezuje pouze na sledování možných sociálních dopadů, zejména zaměstnanosti.
Hejtman a krajská samospráva s tímto tématem nemají vůbec nic společného. Rozhodují úplně jiné instituce. Proto je důležité vysvětlit, že jde o odborné rozhodování v gesci státu.
Klíčová role ERÚ a ČEPS
O tom, zda budou uhelné elektrárny nadále nezbytné pro stabilitu elektrizační soustavy, musí rozhodnout Energetický regulační úřad (ERÚ) a ČEPS, tedy provozovatel přenosové soustavy.
Elektrárny mohou v určitých krizových scénářích sloužit jako tzv. black-start zdroje – tedy jako startér pro opětovné nahození sítě po rozsáhlém výpadku. Pokud by se ukázalo, že existují technicky rovnocenné alternativy, stát jejich provoz podporovat nemusí. Postup je jasně daný – ČEPS se nejdříve vyjádří k potřebě z hlediska bezpečnosti sítě a teprve v případě, že ji potřebuje, stanovuje dále ERÚ finanční stránku věci.
„Pošlete si mě zaplatit“. Čte vláda od Tykače jasný vzkaz?
Z veřejných vyjádření firmy i z načasování kroků je zřejmé, že Tykačova skupina dává státu nepříliš skrytý signál. Je z toho cítit snaha říct: Mně už se to kvůli povolenkám nevyplácí, tak mě zaplaťte. A to je něco, co bych nikdy nepodpořil. Z pohledu stability sítě totiž máme i další uhelné zdroje a to především pod skupinou ČEZ.
Skupina Sev.en oznámila možnost uzavření některých elektráren od roku 2027. Povinnost toto oznámení podat vyplývá ze zákona o energetice, nejde tedy o definitivní rozhodnutí, ale o krok, který umožňuje zahájit jednání s regulátory.
Stát vydírat nelze
Je nezbytné postupovat věcně:
- počkat na technické posouzení ČEPS a ERÚ,
- vyhodnotit nezbytnost pro stabilitu sítě,
- a až poté rozhodnout o dalším postupu.
Pokud pro bezpečnost a rovnováhu sítě tyto elektrárny potřeba nebudou, pak přeci jako stát nebudeme platit zbytečně. Do doby, než regulátoři vydají stanovisko, bude otázka budoucnosti elektrárny Chvaletice i dalších provozů Sev.en Energy nadále jedním z klíčových témat české energetiky.
Ing. Martin Kolovratník
autor: PV