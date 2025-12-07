Okamura (SPD): Drag queen indoktrinovaly předškoláky za asistence policie

Drag queen indoktrinovaly předškoláky za asistence policie. Jsme proti indoktrinaci dětí LGBT a gender propagandou! To je vážně nechutné. V rámci Dne práv dětí OSN předčítaly předposlední listopadovou neděli malým dětem na Humboldtově fóru z obrázkových knih dvě osoby tzv. drag queen a to pro jistotu pod ochranou policie, píše list Berliner Zeitung a u nás Echo 24. Akce se uskutečnila jen pár týdnů poté, co se zjistilo, že jedna prominentní berlínská drag queen, kterou kdysi městská rada jmenovala „queer ambasadorkou“, je vyšetřována kvůli trestným činům souvisejícím s dětskou pornografií.
Před budovou fóra proti vymývání mozků malým dětem demonstrovala skupina rodin s transparenty jako "Ruce pryč od našich dětí" nebo „Proč nečtete v domově důchodců?“ Martin Kohler, předseda parlamentní skupiny AfD v zastupitelstvu v Charlottenburg-Wilmersdorfu řekl, že "chtějí chránit naše děti“ před indoktrinací.
Šílená neomarxistická genderová ideologie tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt (a je libovolně volitelné a měnitelné), nikoli biologická danost. Sociální inženýři pak chtějí, aby si chlapci hráli s panenkami, nosili šatičky a v dospělém věku, aby snad kojili či rodili děti. To je proti přírodě i proti zdravému rozumu. Nemyslíte? A nyní genderisté dokonce tvrdí, že existuje 100 pohlavních identit… A proč ne rovnou 1000? A proč ne 10 000?
Každý ale ví, že existují dvě pohlaví – muž a žena. Ostatní jsou problémy s identitou. A každý ví, že manželství a rodinu mohou založit jen muž a žena. Vůči těmto lidem s odlišnými preferencemi máme mít soucit, jejich životní styl se ale nesmí stát pro společnost normou či vzorem k obdivu.
Sexuální orientace je soukromou záležitostí každého. Hnutí SPD odmítá perzekuci homosexuálů či trans-sexuálů a homosexuálové i trans-sexuálové mají dle nás právo na stejné občanské svobody jako ostatní občané. Největším nebezpečím pro homosexuály jako osoby je v současnosti nenávistný islám, který prosazuje trest smrti za homosexualitu. Podle hnutí SPD je základem státu ale tradiční rodina, ve které táta s mámou vychovávají děti. Tradiční rodina si od státu zasluhuje všestrannou podporu a ochranu.
Tomio Okamura
