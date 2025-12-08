Nadáváš na Merze? Bum, soud. Už to zašlo moc daleko

Náš západní soused Friedrich Merz naznačuje, že toho má plné zuby. Má plné zuby urážek, kterými ho častují mnozí jeho spoluobčané. A začal sázet jedno trestní oznámení za druhým. Podle deníku Bild jedno mířilo i na německého občana, který svého kancléře nazval „špinavým opilcem“. Welt am Sonntag napsal, že Merz se začal proti slovním útokům bránit v roce 2021, a to i proti slovním útokům pronášeným na sociálních sítích.
Teď trestních oznámení je však už tolik, že si i v kancléřově CDU/CSU začínají říkat, jestli to jejich nejvyšší politik poněkud nepřehání.
Obhájci některých stíhaných osob navíc tvrdí, že státní orgány jsou občas až příliš horlivé a kupříkladu nařizují domovní prohlídky i tam, kde k tomu podle advokátů není důvod. Některým obviněným byly zabaveny mobilní telefony, a i když přiznali, že se o kancléři vyjadřovali nehezky, telefony se jim hned tak nevrátily. Přestože podle advokátů nebyl důvod telefony lidem nevracet.
„Několik vyšetřování údajných urážek vůči Merzovi navíc nebylo zahájeno na jeho vlastní žádost, ale na základě oznámení od externích orgánů – v některých případech podle § 188 německého trestního zákoníku, který umožňuje stíhání urážek veřejně známých osob i bez formálního oznámení. V jednom případě byl tweet starší než rok vyšetřován Federálním úřadem kriminální policie (BKA),“ napsal server.
autor: Miloš Polák
