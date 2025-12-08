Nadáváš na Merze? Bum, soud. Už to zašlo moc daleko

08.12.2025 12:34 | Zprávy

Německý kancléř Friedrich Merz se pořádně naštval na své spoluobčany. A začalo to létat. A to dokonce tak moc, že si i Merzovi spolustraníci v CDU/CSU začali říkat, jestli to nepřehání.

Nadáváš na Merze? Bum, soud. Už to zašlo moc daleko
Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

Náš západní soused Friedrich Merz naznačuje, že toho má plné zuby. Má plné zuby urážek, kterými ho častují mnozí jeho spoluobčané. A začal sázet jedno trestní oznámení za druhým. Podle deníku Bild jedno mířilo i na německého občana, který svého kancléře nazval „špinavým opilcem“. Welt am Sonntag napsal, že Merz se začal proti slovním útokům bránit v roce 2021, a to i proti slovním útokům pronášeným na sociálních sítích.

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
95%
2%
hlasovalo: 9884 lidí
Kancléř prý rozdává stovky obvinění za urážky. Některé souboje na ostří paragrafů už vyhrál, a pokud za projevenou úhonu obdržel finanční odškodnění, kancelář kancléře zdůraznila, že všechny peníze šly na charitu.

Teď trestních oznámení je však už tolik, že si i v kancléřově CDU/CSU začínají říkat, jestli to jejich nejvyšší politik poněkud nepřehání.

Obhájci některých stíhaných osob navíc tvrdí, že státní orgány jsou občas až příliš horlivé a kupříkladu nařizují domovní prohlídky i tam, kde k tomu podle advokátů není důvod. Některým obviněným byly zabaveny mobilní telefony, a i když přiznali, že se o kancléři vyjadřovali nehezky, telefony se jim hned tak nevrátily. Přestože podle advokátů nebyl důvod telefony lidem nevracet.

„Několik vyšetřování údajných urážek vůči Merzovi navíc nebylo zahájeno na jeho vlastní žádost, ale na základě oznámení od externích orgánů – v některých případech podle § 188 německého trestního zákoníku, který umožňuje stíhání urážek veřejně známých osob i bez formálního oznámení. V jednom případě byl tweet starší než rok vyšetřován Federálním úřadem kriminální policie (BKA),“ napsal server.

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/medienbericht-merz-hat-hunderte-anzeigen-wegen-beleidigung-gestellt-6935a42d11f914c89b855d3b

https://www.welt.de/suche?q=merz

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Činí podle vašeho názoru německý kancléř Merz správně, když se brání slovním útokům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

