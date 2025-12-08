Hnojomet! Ševčík ví, co se na něj chystá a vše předem odhalil PL

Pane docente, po Praze se říká, že se na vás možná chystá „dehonestační kampaň jako na Filipa Turka“. Víte o tom něco?
Nemohu to vyloučit. Omlouvám se, ale mnozí novináři jsou ochotni za peníze udělat cokoliv – lhát, konspirovat, vytrhávat věci ze souvislostí. A někteří se chovají hůře než StB. A musím konstatovat, že jsou to příslušníci především Deníku N, který spoluzakládal školený rozvědčík, který je teď na Hradě. Jiní sedí v tom, čemu se říká Seznam hnojomet – ani nejde říct Seznam Zprávy. Ale i ten musel řešit lidi jako byl například Koutník, Mahdalová, Škop a další.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Tak například Deníku N, konkrétně Elišce Hradílkové Bártové, jsem dost podrobně na její otázky odpověděl, přesto slídí dál. Snažila se získat informace dodatečné k mému přiznání z majetku. A já jsem jí odpověděl. Ona se ptala na moje finanční prostředky, které jsem někomu půjčil a které jsem normálně uvedl ve svém majetkovém oznámení. A já jsem jí napsal, že jde o standardní akcesorický směnečný obchod a že při závazku mlčenlivosti nemůžu médiím sdělovat podrobnosti, ale můžu jí nicméně poskytnout potvrzení o zůstatku mé pohledávky, případně směnku.
Zahrnula mě dalšími dotazy, které jdou úplně nad rámec povinných informací, které jsem odevzdal na Ministerstvo spravedlnosti. Mimo jiné se ptala: Považujete Ukrajince za bratrský národ?
„Kdy přesně byla půjčka poskytnuta? Za jakých podmínek byla směnka vystavena? Máte s dlužníkem jakýkoliv osobní či podnikatelský či jiný vztah, který by mohl být relevantní z hlediska Vaší veřejné funkce? U směnečných obchodů nebývá mlčenlivost obvyklá, co je konkrétním důvodem pro její sjednání v tomto případě? A můžete upřesnit, zda je dlužníkem fyzický nebo právnický subjekt? Můžete vyloučit případný střet zájmů z pozice poslance, když odmítáte říct, kdo je Vám touto půjčkou zavázán?“
Z poslední otázky jasně vyplývá, že novináři jsou posedlí „střetem zájmů“. Jaký střet zájmů mohu mít, když někdo dluží mně, a ne já jemu? Navíc, když půjčka byla poskytována průběžně, je kryta směnkou a dlužník se během času proměnil ve fond kvalifikovaných investorů! To je úplně postavené na hlavu, proč by mně měl být zavázán, když jsem mu půjčil finanční prostředky? Ano, kdybych si já půjčil prostředky od někoho a musel nebo mohl bych mu být zavázán a dělal bych něco, co by nebylo v souladu se zákonem, tak to bych možná ještě pochopil, ale výše uvedený postup od novinářky je totální absurdita.
Novinářka pokračuje ve slídění a ptá se: O jaké akcie konkrétně šlo? Kde jste získal majetek? Samozřejmě je to moje soukromá věc, ale proto, aby spoluobčané věděli, kde jsem finanční prostředky získal, ke všem svým záležitostem legálně sděluji, že jsem je vydělal na základě vícečetného prodeje akcií v rámci svého portfolia, které jsem průběžně držel a obnovoval od poloviny 90. let. Dále jsem prodal také jednu spoluúčast na nemovitosti ve Spálené ulici v Praze, a to už je více než 10 let. Část finančních prostředků jsem získal na konci 90. let z prodeje podílových listů, respektive z obchodů s cennými papíry. Takže to jenom na dovysvětlení, protože je možné, že se novináři budou snažit mě dále dehonestovat.
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Svědčí pro to mimo jiné i to, že jiný novinář ze Seznamu, který se jmenuje Radek Nohl, se vyptával lidí z mého okolí například na lyžařský vlek, který moje rodina se skupinou dalších chalupářů postavila v Horním Údolí, aby měli kde lyžovat jejich děti a vnuci. Naučily se tam lyžovat stovky dětí ze Zlatých Hor a okolí. A ptá se, jak je možné, že lyžařský vlek má na své webové stránce uvedenou poslední činnost v roce 2022. Asi je mu divné, že se nejezdí, když nenapadne sníh. To je normální. A protože je to chráněná krajinná oblast, tak tam nebylo možné postavit umělé zasněžování, a tak se tam v roce 2023 až 2025 nelyžovalo. Tuto otázku poslal dokonce starostovi Zlatých Hor.
Vyptává se a posílá dotazy na lidi, kteří jsou ve společnostech, které přes 30 let řídím a které jsou víc než čtvrt století nepřetržitě v zisku. Takže to jsou další StBácké metody zjišťování o mé činnosti. Myslím si, že ani StB v 80. letech tohle nedělala. Takže ano, takhle to je.
Redaktor Nohl také lustruje moje nemovitosti. Společně s otčímem jsme v roce 1983 koupili chatku v Dolním Údolí. Stála kolem sto tisíc Kč. Tu mám se svou sestrou a v SJM. Koupil jsem družstevní podíl k bytu, kde jsem od roku 1986 bydlel. To stálo kolem dvou set tisíc. Dále jsem postavil dům, který jsem pořídil za peníze, které jsem získal za prodej cenných papírů v devadesátých letech, a ještě jsem koupil nemovitost a pozemky v Horním Údolí, kde jsme postavili vlek a nemovitost slouží i jako zázemí pro vlek. I s pozemky to přišlo na 600 tisíc. Další byt jsem pořídil na hypotéku, kterou splácím.
Můžete tedy doplnit, jak je to s těmi vašimi dluhy?
S dluhy se to má dále tak, že já v podstatě půjčil peníze mým firmám. Například do firem, které pořádají Memoriál Josefa Odložila, který v podstatě řídím jako ředitel asi nejdéle na světě – už 32 let – a 33. ročník se chystá. Peníze tam půjčuji nejen já, ale i další členové rodiny. Například sestra Josefa Odložila, to je moje maminka, moje sestra, další sestra Josefa Odložila, což je moje teta. Takže se používají na dofinancování mezinárodního atletického mítinku, který je pořádán na uctění památky mého strýce Josefa Odložila, držitele stříbrné medaile z olympiády v Tokiu v roce 1964. Týká se to dvou společností. Pak mám ještě u Hypoteční banky hypoteční úvěr na nemovitost. A mám ještě vlastnickou spoluúčast na některých, převážně rodinných firmách – např. SKI M, LIALVM a na poradenské společnosti.
Takže to jenom na ukázku toho, že opravdu se tady může chystat nějaká dehonestující kampaň, a protože těmto novinářům nedůvěřuji, tak jsem rád, že jste se mě na to zeptali a že o tom víte, protože u vás je jistota, že nebudete zkracovat mé odpovědi, vytrhávat je z kontextu a že to vydáte tak, jak to ve skutečnosti je.
autor: Karel Výborný